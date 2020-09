5G : l’Arcep donne le top départ des enchères dans un climat toujours tendu

C'est le grand jour. Bouygues Telecom, SFR, Orange et Free vont pouvoir batailler pour s'octroyer les dernières fréquences 5G disponibles, pour un lancement des premières offres 5G dès la fin d'année 2020. L'Arcep a décidé de maintenir la tenue de ses enchères, malgré des tensions toujours vivaces autour de la nouvelle génération de réseau mobile.

Alors que les enchères pour l'attribution des fréquences 5G ont été reportées une première fois à cause du coronavirus, elles ouvriront leurs portes une bonne fois pour toutes ce mardi 29 septembre 2020. L'Arcep a effectivement confirmé la nouvelle, au grand bonheur des opérateurs et du gouvernement français.

Malgré des tensions toujours vivaces autour de la nouvelle génération de réseau mobile, l'autorité de régulation française a tenu à maintenir ces enchères, qui devraient rapporter un minimum de 2,17 milliards d'euros aux pouvoirs publics. Comme prévu, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile vont d'abord obtenir un premier bloc de 50 MHz au prix de 350 millions d'euros.

Les quatre opérateurs français vont ensuite devoir enchérir et surenchérir pour s'octroyer 11 blocs de 10 MHz. Le prix de départ de chaque bloc est affiché à 70 millions d'euros. Cette étape permettra de rapporter à l'État français pas moins de 770 millions d'euros.

“L'enchère principale sera suivie par une enchère de positionnement, environ trois semaines plus tard. Les autorisations d'utilisation de fréquences seront délivrées aux opérateurs environ trois semaines après la fin de l'enchère de positionnement”, détaille l'Arcep. L'opérateur Free a déjà fait savoir que ses premiers forfaits 5G arriveront d'ici la fin d'année. Bouygues Telecom propose d'ores et déjà des forfaits compatibles 5G à la vente.

La 5G, une nécessité ou une dangerosité ?

Pour rappel, ces enchères vont débuter dans un climat de défiance envers la 5G particulièrement fort. Récemment, un collectif de 70 élus de gauche et écologistes ont demandé la tenu d'un moratoire sur la 5G jusqu'à l'été 2021. Ils appellent au “principe de précaution” et exigent la réalisation d'autres études sur les impacts potentiels de la 5G sur notre santé et sur l'environnement.

Certaines municipalités ont déjà pris des mesures contre la 5G. C'est le cas de la mairie de Rennes qui a choisir d'interdire le déploiement de la 5G dans sa ville. La maire Nathalie Appéré a commandé une étude sur les effets de la 5G, dont les résultats seront livrés au printemps 2021. En attendant, pas de 5G dans l'agglomération rennaise, ce qui provoque la colère des 38 000 salariés de la région qui travaillent dans le numérique.

D'ici les prochaines semaines, l'Arcep souhaite lancer une campagne de communication autour de la 5G, afin de faire cesser ces divergences, ces conflits, ces peurs et ces incompréhensions autour de la 5G. “Aujourd'hui, on a des gens qui sont chacun dans leur coin, il n'y a pas de dialogue, pas d'argumentation et pas d'objectivation de la question”, expliquait en février Sébastien Soriano, président de l'Arcep”.

Source : Arcep