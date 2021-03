Couverture 4G : Orange reste le champion incontesté devant Bouygues, SFR et Free

Orange vient de décrocher la médaille d'or de l'indice NPerf. L'opérateur français offre la meilleure couverture nationale et régionale en 4G et 4G+, comme en atteste le dernier grand baromètre NPerf dédié à la couverture 4G et 4G+ en France métropolitaine.

Cela commence à devenir une étude. Déjà sacré comme l'opérateur avec les meilleurs débits moyens par une enquête en février 2021, Orange vient de décrocher la médaille d'or de l'indice NPerf. La société lyonnaise, spécialisée dans la mesure de qualité des réseaux Internet fixes et mobiles, vient de publier son grand baromètre de la couverture 4G et 4G+ nationale et régionale sur l'année 2020.

Il faut préciser que cette étude est la plus ambitieuse jamais réalisée par les équipes de NPerf, avec plus de 1,4 milliard de mesures sur 138 282 appareils, étalées sur 365 jours. “Il s'agit sans aucun doute de l'étude terrain la plus étendue et la plus dense à ce jour”, se félicite NPerf. Pour rappel, NPerf propose une application et un service en ligne qui vous permettent de mesurer vous-même la qualité de votre réseau Internet fixe et mobile.

Orange offre la meilleure couverture 4G et 4G+ dans 10 régions françaises

Après avoir passé une année à collecter ces nombreuses données, NPerf a donc rendu son verdict : Orange offre la meilleure couverture 4G en France métropolitaine avec un indice de 94,29 %, suivi de près par Bouygues Telecom (93,69 %) et SFR (93,46 %), puis Free avec 91,03 %. Précisions que cette indice “tient compte à parts égales de la couverture géographique et de la couverture de la population en mobilité”.

Ainsi et si l'on s'attarde sur la couverture 4G de chaque région française, Orange ressort vainqueur dans 10 régions sur 13, parmi la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes, la région Provence Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et la Corse. SFR s'empare quant à lui du Grand Est et de la Bourgogne Franche-Comté, tandis que Bouygues Telecom affiche les meilleurs scores en région Île-de-France.

Concernant la couverture 4G+, ici encore, Orange s'en sort avec les honneurs avec un indice de 78,24% contre 76,44 % pour Free, 72,94 % pour SFR et 71,74 % pour Bouygues Telecom. Quant à la couverture 4G+ régionale, Orange s'impose à nouveau dans 10 régions sur 13, en affichant notamment des scores nettement supérieurs en Île-de-France, avec un indice de 94,13%.

Free s'illustre davantage dans ce classement, en affichant les meilleures performances en Occitanie, en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Grand Est. Comme le rappelle NPerf, les données obtenues ont été collectées uniquement via l'application NPerf disponible exclusivement sur Android. La société précise qu'Apple ne met pas “à disposition des développeurs les API nécessaires pour récupérer les informations techniques sur la force du signal”.

