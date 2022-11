5G : les smartphones chinois sont champions, mais le monde plébiscite les iPhone et les Galaxy

Le mois dernier, Ookla nous avait offert une étude comparative des performances en 5G des iPhone 13 et iPhone 14 d’Apple, ainsi que des Galaxy Z Fold 3 et Z Fold 4 de Samsung. Aujourd’hui, la société spécialisée dans le diagnostic de réseau nous propose de découvrir quels sont les smartphones les plus rapides en 5G dans 10 pays.

La 5G compte désormais 700 millions d’utilisateurs à travers le monde. Ookla a mené son étude dans les dix pays comptant le plus d’abonnements 5G, et la France n'en fait pas partie, malheureusement. Rappelons aussi que les performances d’un appareil seront variables selon le pays dans lequel on l’utilise, les infrastructures 5G étant différentes selon que l’on habite aux Philippines ou en Chine, par exemple.

Les sondeurs ont analysé les performances en 5G des cinq appareils les plus populaires de chaque pays. Dans les propres termes de la compagnie, « pour être inclus, un appareil devait avoir une part de marché supérieure ou égale à 0,5 % de tous les appareils et un échantillon minimum de 100 appareils sur un marché donné ».

Les débits 5G au Brésil et en Chine sont deux fois supérieurs qu'ailleurs dans le reste du monde

Le Brésil jouit des meilleurs débits en 5G au monde. Les deux premières places sont occupées par le Motorola Moto 5G Plus et le Xiaomi Poco X4 Pro 5G, avec des débits en téléchargement de 358,39 Mb/s et 355,43 Mb/s. L’iPhone 13 Pro Max se place bon troisième, à 344,44 Mb/s. Comme la Chine est le seul autre pays qui peut se targuer de posséder des smartphones aussi rapides en 5G que le Brésil, on pourrait, hâtivement, conclure que les smartphones chinois sont les plus rapides.

L’ensemble des autres nations dispose de débits en DL oscillant entre 170 et 190 Mb/s. Cet écart s’explique probablement par des infrastructures différentes et non par les performances intrinsèques des appareils. Même si les débits en 5G ailleurs dans le monde sont plus lents, on constate que Samsung et surtout Apple trustent les premières places dans toutes les contrées. À l'exception notable de la Chine. Le classement de l'empire du milieu reflète un certain nationalisme économique, puisqu'il ne comprend que des marques chinoises. Dans l’ordre, on trouve le OnePlus 9 5G à 349,15 Mb/s, le Huawei P40 5G à 344,41, suivis des Mate 30 5G, Mate 40 5G et Mate 40 Pro 5G. Les performances de tous ces appareils en DL sont dans un mouchoir de poche.

Source : Ookla