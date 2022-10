La 5G compte désormais 700 millions d’utilisateurs à travers le monde

La 5G continue sa progression auprès des utilisateurs du monde entier. Selon le président du conseil d’administration de Huawei, ils sont désormais 700 millions à s’être laissé séduire par la dernière génération de télécom. Une aubaine notamment pour les entreprises, qui s’en servent pour faire gonfler leur chiffre d’affaires.

S’il est tout à fait possible que vous n’ayez pas encore craqué pour un forfait 5G, nombre d’autres utilisateurs n’ont pas pu résister. En effet, la dernière génération de télécoms continue son petit bonhomme de chemin en s’imposant sur de plus en plus de smartphones. À l’occasion de l’édition 2022 du Global Mobile Broadband Forum, Ken Hu, le président du conseil d’administration de Huawei, ils sont plus de 700 millions à travers le monde à l’utiliser quotidiennement.

Sans surprise, la progression est dorénavant beaucoup plus lente qu’à ses débuts. À titre de comparaison, on comptait 520 millions d’utilisateurs 5G en mars 2021. Reste que progression il y a bien et que la domination du réseau sur ces prédécesseurs semble désormais inéluctable. On rappelle par ailleurs que depuis la rentrée 2022, les constructeurs vendent plus de smartphones 5G que de smartphones 4 G.

La 5G progresse lentement, mais progresse tout de même

Ken Hu précise par ailleurs que le nombre d’antennes a quant à lui explosé, passant de 1,5 million de sites en mars 2021 à 3 millions aujourd’hui. « La 5G s’est développée plus rapidement que toute autre génération précédente de technologie mobile », a déclaré ce dernier. « En seulement trois ans, nous avons constaté de solides progrès dans le déploiement des réseaux, les services aux consommateurs et les applications industrielles. »

Sur le même sujet : La 5G devrait être bannie définitivement de tous les aéroports, selon les experts

Il faut dire que le réseau a de quoi séduire, notamment en offrant un trafic Internet deux fois plus important que la 4G. Aussi, les industriels préparent déjà la suite, avec la 6G bien entendu, mais dont on va devoir attendre l’arrivée encore quelques années. D’ici là, la 5.5G servira de passerelle. Le réseau proposera un débit descendant de 10 Gbps et de 1 Gbps en débit montant. « J’espère que l’industrie travaillera pour promouvoir la définition des normes 5.5G, l’acquisition du spectre et la construction de la chaîne industrielle », a commenté Ken Hu.

Source : Huawei