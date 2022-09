Les smartphones 5G sont désormais plus populaires que les smartphones 4G, c’est officiel

Le déploiement mondial de la 5G a débuté au premier trimestre 2019. Pour la première fois en trois ans, les ventes de smartphones 5G ont dépassé celles des téléphones de la génération précédente.

Neil Shah, un analyste spécialisé dans les télécoms, a partagé un graphique très intéressant sur Twitter : non seulement ce dernier nous présente l’évolution des ventes de smartphones depuis l’apparition de la 2G, mais il nous montre également qu'il se vend désormais plus d'appareils 5G que de 4G. Alors que ces derniers comptent pour 49,7% des ventes de téléphones mobiles, les smartphones 5G en représentent 49,9%. Il se vend toujours des téléphones 3G, mais ces derniers ne constituent que les 0,4% restants.

Its official, as we have been predicting, 5G smartphones shipping more than the 4G smartphones!

just from two years since first 5G smartphone launch.#5G #inflectionpoint #smartphones #CPInsights pic.twitter.com/smdAmy7qWT

— Neil Shah (@neiltwitz) September 14, 2022