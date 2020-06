Déploiement 4G : Free continue de combler le retard sur Orange, SFR et Bouygues en mai 2020

Le déploiement 4G touche à sa fin en France. Bien décidé à rattraper l’important retard pris sur Orange, SFR et Bouygues Télécom, Free Mobile a mis le paquet au cours du mois de mai 2020. L’opérateur de Xavier Niel a en effet profité du déconfinement pour déployer 230 antennes 4G dans l’Hexagone.

Ce 4 juin, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié son observatoire mensuel du déploiement des réseaux en France. En ce mois de déconfinement progressif, l’organisme a remarqué une augmentation des demandes d’autorisations des sites 4G de 0,5 % et des mises en service de sites 4G de 0,7%.

Orange reste leader de la 4G

Comme c’est le cas depuis quelques mois, c’est Free Mobile qui a déployé le plus de sites 4G en France. L’opérateur d’Iliad a en effet activé 230 antennes supplémentaires en mai, contre 270 en avril et 251 en mars. En février, Free Mobile a même activé 335 antennes 4G sur le territoire.

Malgré ses efforts début début 2020, Free Mobile ne propose pas encore la même couverture 4G que ses concurrents. Aux dernières nouvelles, Free couvre 97% de la population française, contre 99% pour Orange, SFR et Bouygues Télécom. Le trublion des télécoms doit encore se contenter d’un parc de 16 086 sites en France.

En seconde positon, on trouve Bouygues avec 155 sites 4G supplémentaires en mai. L’opérateur dispose d’un total de 18 449 antennes. Bouygues et suivi par Orange avec 154 nouveaux sites 4G activés. L’opérateur historique reste le leader de la 4G avec son parc de 22 184 antennes en France. Ce mois-ci, c’est SFR qui ferme la marche avec 153 nouveaux sites 4G en mai et un total de 19 314 antennes.

Ce mois-ci, « 2 nouvelles stations 5G expérimentales ont par ailleurs été autorisées par l’ANFR », précise le rapport. Pour l’heure, on trouve 490 stations 5G autorisées en France. On vous en dit plus dès que possible sur le déploiement de la 5G et de la 4G. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.