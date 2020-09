5G : Free a été privé des équipements Huawei, contrairement à Bouygues et SFR

Free va devoir se passer des équipements Huawei dans le cadre du déploiement de la 5G en France. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) n’a pas donné son autorisation à l’opérateur français, contrairement à Bouygues et SFR. Free dénonce des différences de traitement entre les opérateurs.

C’est la douche froide pour Free. Lors de la présentation des résultats du premier semestre 2020, le directeur général du groupe Illiad (maison mère de Free) Thomas Reynaud a annoncé une terrible nouvelle pour l’opérateur : « Nous n’avons pas été autorisés à déployer des équipements Huawei, à la différence de Bouygues et SFR. Nous regrettons cette différence de traitement », dénonce le patron.

L’Anssi, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, n’a pas donné son autorisation à Free pour utiliser du matériel Huawei pour bâtir son réseau 5G. Une incompréhension totale pour Thomas Reynaud, qui ne comprend pas pourquoi son entreprise est privée de cette autorisation, à l’inverse de Bouygues et SFR :

« Soit certains équipements sont considérés comme dangereux et personne ne peut les utiliser, soit ils ne sont pas considérés comme dangereux et ils peuvent être utilisés par les quatre opérateurs. Cette rupture d’égalité pose problème », a-t-il expliqué devant la presse. Comme le rappelle le responsable, il est vrai que les deux concurrents ont pu déployer des milliers d’antennes estampillées Huawei.

Huawei bannie de la 5G, au grand dam de tous les opérateurs

Seulement et en raison des risques d’espionnage, le gouvernement a depuis peu gratifié l’Anssi de nouvelles prérogatives qui lui permettent de réduire drastiquement la présence de Huawei sur le réseau français. Voilà pourquoi Bouygues, SFR et tous les autres opérateurs concernés ont été contraints de démanteler toutes leurs antennes signées Huawei d’ici 2028.

D’ailleurs, Bouygues a décidé de saisir le Conseil d’État dans une ultime tentative d’inclure à nouveau Huawei dans la course à la 5G. Pour l’heure, Free n’a pas d’autres choix que de se tourner vers Nokia et Ericsson, les deux seuls équipementiers européens encore en lice. En l’occurrence, l’opérateur français a fait savoir qu’il ferait confiance à Nokia pour construire son réseau 5G.

Pour rappel, les enchères pour les attributions des fréquences 5G sont toujours prévues au 29 septembre 2020. Malgré les doléances répétées de Bouygues Telecom, le gouvernement veut déployer le réseau 5G le plus vite possible. Les autorités françaises accusent un certain retard face à d’autres puissances européennes comme l’Allemagne ou l’Italie. Un défaut qu’Emmanuel Macron veut régler au plus vite.

Source : Le Figaro