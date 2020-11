Les abonnés SFR de 120 communes pourront profiter de la 5G dès le mois prochain. Bordeaux, Marseille-Aix, Montpellier, Nantes, Nice et Paris font partie de la liste des heureuses élues, en plus des villes aux alentours. La firme a d’ores et déjà révélé le montant de ses forfaits correspondants, se calquant sur les prix d’Orange, tandis que les autres opérateurs s’apprêtent également à activer leurs antennes.

La 5G, c’est pour très bientôt. SFR a annoncé que ses antennes seront ouvertes dans pas moins de 120 communes au cours du mois prochain. Sans promettre de date précise, on connaît néanmoins le nom des agglomérations concernées : Bordeaux, Marseille-Aix, Montpellier, Nantes, Nice et Paris. À noter que certaines villes ont demandé à retarder le déploiement du réseau dans le but de prendre la température auprès de leurs habitants.

Paris, notamment, organise une conférence citoyenne en vue de l’élaboration d’une « charte de la téléphonie mobile » visant à « réduire l’exposition aux ondes électromagnétiques ». L’activation de la 5G fait en l’effet l’objet de nombreux débats dans la sphère politique et publique. Quant au niveau de couverture, aucune donnée n’a été précisée par SFR, mais la carte des premières antennes autorisées par l’ANFR permet d’avoir une vision globale. En attendant, vous pouvez retrouver la liste complète ci-dessous :

SFR a déjà dévoilé les tarifs de ses forfaits 5G

Pour l’heure, les 4 forfaits 5G lancés par SFR ne fonctionnent qu’à Nice. À partir de 40€/mois, les abonnés niçois et bientôt d’ailleurs peuvent profiter d’un « débit maximum théorique supérieur à 1 Gbit/s » assuré par l’opérateur. Les tarifs montent jusqu’à 95€/mois, à l’instar d’Orange qui a également dévoilé ses offres, dont une illimitée. Les forfaits Bouygues Telecom s’étendent quant à eux de 17€ à 45€, jusqu’à 120 Go de données.

Orange a par ailleurs également promis une ouverture de ses antennes d’ici fin 2020. Dès le 3 décembre, 15 villes de France seront couvertes par son réseau et seront rejointes par 150 autres communes avant l’année prochaine. Du côté de Bouygues Telecom, on sait seulement que ses antennes seront activées demain. Pour l’heure, seul Free n’a pas encore dévoilé de forfaits 5G ni de date de déploiement.