-50€ de remise sur la nouvelle montre connectée Huawei chez Darty

Vous cherchez un cadeau pour la fête des pères ? Darty vous propose une remise de -50€ sur la toute nouvelle montre connectée Huawei GT 3 Pro. Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Découvrir la Huawei GT 3 Pro 47mm chez Darty

Quel meilleur cadeau qu'une montre connectée haut de gamme pour la fête des pères ? Darty est bien d'accord et a décidé de vous aider à faire plaisir à votre figure paternelle ou à vous-même grâce à une réduction exceptionnelle.

Pendant quelques jours seulement, pour célébrer la sortir de la toute nouvelle Huawei GT 3, l'enseigne vous propose une remise incroyable de -50€. Pour en profiter, il vous suffit d'inscrire le code “Huawei50”.

Mais attention, l'offre n'est valable que jusqu'au 12 juin prochain (inclus). Pour en profiter, vous allez donc devoir faire vite !

La Huawei GT 3 Pro 47mm Active noir à moins de 320€

Déjà disponible en précommande chez Darty, la Huawei GT 3 Pro 47mm Active noir se retrouve ainsi à seulement 319,99€ au lieu de 369,99€. À moins de 320€, vous profitez ainsi d'une montre haut de gamme avec des matériaux premium comme le titane, la céramique et le verre en saphir.

Aussi sportive que professionnelle, la Huawei GT 3 Pro vous propose un style décontracté tout en restant luxueux. Elle est dotée d'un écran Amoled et certifiée IP68 et 5 ATM. Elle peut ainsi vous accompagner dans toutes vos activités, y compris la natation. Vous pouvez en effet l'immerger jusqu'à 30m de profondeur.

Véritable alliée de votre quotidien, la montre vous propose aussi un gestionnaire de santé avec le suivi de votre rythme cardiaque, le suivi de votre sommeil, la SpO2, la surveillance du stress, etc. Pour les sportifs, elle propose plus de 100 types d'entraînement et vous permet de maximiser vos performances.

Équipée d'une batterie longue durée, elle peut tenir jusqu'à 14 jours et peut être chargée à 100% en seulement 85 minutes. Pour les plus pressés, elle bénéficie d'une charge rapide qui permet d'être chargée à 25% en seulement 10 minutes.

Pour bénéficier de cette montre en précommande avec -50€ de remise, rendez-vous avant le 12 juin (inclus) chez Darty. L'enseigne vous offre en prime 4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille.