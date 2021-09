5 trucs dont vous ne pourrez plus vous passer à faire avec votre Galaxy A52s 5G et une enceinte Google Nest (offerte)

Pour marquer le lancement de son nouveau smartphone, le Galaxy A52s 5G, Samsung offre aux acheteurs du mobile une enceinte Google Nest Audio, un haut-parleur intelligent boosté à Google Assistant qui produit un son de haute qualité. Une alliance qui pourrait bien vous surprendre et vous faciliter la vie !

Le Galaxy A52s 5G fait son entrée sur le marché au prix de 459 euros sur le site officiel de Samsung. Mais ce best-seller annoncé de Samsung n’arrive pas seul, il s’accompagne jusqu’au 15 octobre 2021 d’une enceinte Google Nest Audio (sur demande). Disponible en coloris galet ou charbon au choix, l’enceinte est normalement proposée au prix de vente conseillé de 80 euros. Un cadeau qui est donc loin d’être anecdotique pour équiper son domicile d'une solution performante de domotique et d’écoute audio.

Découvrez l’offre A52s 5G + Google Nest Audio sur la boutique Samsung

Programmer votre routine du matin

Activer son réveil le soir avant d’aller se coucher, puis de bon matin allumer soi-même les lumières, la cafetière, la radio ou son enceinte pour écouter les informations ou de la musique… une habitude à laquelle vous vous êtes sans doute accoutumé mais qui peut se montrer répétitive et ennuyeuse.

Sur votre Galaxy A52s 5G, vous pouvez programmer via Google Home et Google Assistant ce que l’on appelle des routines, c’est-à-dire une série d’actions qui va s’enclencher dès que vous lancez une commande auprès de l’assistant vocal, ou même à une heure précise que vous aurez choisie.

Ainsi, tous vos appareils s’activeront sans effort dès que vous en avez besoin sans manipulation de votre part. Un gain de temps appréciable de bon matin, lorsque l’on doit vite se préparer et que l’on est encore dans le brouillard.

Discuter en coréen lors de votre prochain voyage

Vous partez à l’étranger ? N’hésitez pas à poser des questions sur votre destination à votre smartphone ou votre enceinte : quelle monnaie est utilisée, faut-il laisser un pourboire, quels sont les us et coutumes, de quelle manière faut-il se comporter à table…

Et vous pouvez même communiquer avec un interlocuteur qui parle une autre langue grâce à la fonctionnalité Interprète. En voyage en Corée du Sud, vous pouvez parler en français et vos propos seront automatiquement traduits en coréen par l’assistant vocal. Et au contraire, les paroles en coréen de votre interlocuteur sont retranscrites en français pour pouvoir échanger en toute compréhension. Grisant !

Contrôler votre maison à distance

Avec le Galaxy A52s, pilotez les appareils connectés de votre domicile où que vous soyez. Vérifiez si vous avez bien éteint toutes les lumières en sortant, jetez un œil à ce que filme votre caméra de sécurité, communiquez avec une personne présente dans la maison par l’intermédiaire du Google Nest Audio, paramétrez la température de votre intérieur gérée par votre thermostat connecté… le sentiment de contrôle est total.

Vous pouvez logiquement passer par l’interface de Google Home ou de n’importe quelle autre application tierce de domotique pour profiter d’un support visuel lors de vos paramétrages, mais vous pouvez surtout invoquer Google Assistant sur le Galaxy A52s 5G afin de lancer des commandes vocales, une option bien pratique pour gagner du temps ou quand on a les mains prises.

Un son de qualité supérieure qui vous suit dans la maison

Le Google Nest Audio met l’accent sur la qualité sonore pour se démarquer des autres modèles d’enceintes connectées. Le rendu audio est excellent, et ce quelle que soit la source du contenu. Vous pouvez aussi bien écouter la radio que lancer une piste depuis votre smartphone en local, ou encore passer par un service de streaming comme Spotify ou YouTube Music.

Et avec l’application Google Home installée sur votre Galaxy A52s 5G, vous pouvez transférer la musique d’une pièce à l’autre sans effort et en toute fluidité lorsque vous vous déplacez au sein du domicile. En effet, depuis votre application vous pourrez envoyer la musique en cours sur n’importe quel équipement connecté sur le réseau wifi, comme votre TV équipée d’un Chromecast.

Gérer les membres de la maison

Que ce soient vos enfants ou vos colocataires, vous pouvez depuis l’application Google Home installée sur votre smartphone leur donner des accès aux appareils connectés de votre maison. Ils pourront ainsi piloter votre Google Nest, le thermostat ou encore l’éclairage, c’est à vous de voir.

Dans l’application, les objets sont répartis par pièce et les paramétrages un jeu d’enfant. Vous pourrez même donner des permissions pour une durée limitée si vous avez des invités qui souhaitent diffuser leurs dernières découvertes musicales sur votre enceinte Google Nest.

Le Samsung A52s 5G, des caractéristiques haut de gamme

Bien sûr avec les A52s 5G vous ne vous contenterez pas ça puisque ces caractéristiques haut de gamme vous permettront de jouer, surfer, travailler, photographier… Il embarque un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec définition Full HD+ et fréquence de rafraîchissement 120 Hz, un SoC Snapdragon 778G 5G gravé en 6 nm pour les performances, un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 64 MP, d’un ultra grand-angle, d’un objectif macro et d’un capteur de profondeur, une généreuse batterie de 4500 mAh pour garantir une belle autonomie, le tout sous Android 11 et la surcouche logicielle maison de Samsung, One UI 3.1. Équipé de 128 Go d’espace de stockage, le A52s 5G est disponible dans quatre coloris : noir, blanc, lavande et menthe.

Signalons qu’il est possible de faire baisser un peu plus le montant de la facture grâce à une remise d’une valeur pouvant aller jusqu’à 125 euros en faisant reprendre son ancien appareil.

Découvrez l’offre A52s 5G + Google Nest Audio sur la boutique Samsung

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung.