36 États américains poursuivent Google en justice pour abus de position dominante

Alors que Donald Trump a fait savoir qu'il allait poursuivre Facebook, Twitter et Google en justice pour censure, la firme de Mountain View fait face à une énième plainte pour abus de position dominante. Sauf que cette fois-ci, les plaignants sont nombreux ! En effet, il s'agit d'une coalition formée de 36 États fédéraux américains et de Washington DC. Ils accusent Google d'avoir tenté de contrôler illégalement la distribution des applications sur Android.

En outre, ils affirment avoir la preuve que Google a payé des développeurs pour qu'ils ne proposent pas leur application sur d'autres boutiques que le Google Play Store, comme l'App Gallery ou le Samsung Galaxy Store. Selon les procureurs généraux, Google a adopté cette stratégie à la suite de son affrontement avec Epic Games, qui a choisi de distribuer Fortnite en dehors du Play Store. “Pour Google, la concurrence dans la distribution d'applications est un virus à éliminer”, indique la plainte.

Google défend l'ouverture d'Android

Bien entendu, ces allégations sont en totale contradiction avec les principaux arguments de défense de Google, qui assure qu'Android autorise à la fois les magasins d'applications concurrents et le téléchargement direct d'applications en parallèle. D'ailleurs pour Google, ce procès s'attaque à un système “qui offre plus d'ouverture et de choix que d'autres”, une référence directe à Apple et iOS évidemment.

Seulement pour la justice, les déclarations de Google ne sont qu'une façade, car si les clients ont techniquement le choix d'aller chercher leurs applications où ils le veulent, les pratiques commerciales de Google ont empêché l'émergence d'une boutique concurrente viable. Pour rappel, ce procès survient après une année particulièrement chargée pour le service juridique et les avocats de Google.

En décembre 2020, 10 États américains ont porté plainte contre le géant pour des pratiques anticoncurrentielles. Et deux mois avant, la justice américaine lançait une action en justice déterminante contre Google pour abus de position dominante ici encore. Pour Google, cette nouvelle bataille juridique ne fera que porter préjudice aux consommateurs et aux développeurs les plus modestes.

Source : Android Authority