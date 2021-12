150 Go pour 8,99 €/mois : découvrez ce forfait pas cher sur le réseau Bouygues Telecom

Vous ne payerez plus cher votre forfait maxi data avec cette nouvelle promo NRJ Mobile. Pendant un an, le MVNO vous facturera seulement 8,99 €/mois pour un forfait sans engagement de 150 Go, à condition que vous y souscrivez avant le 22 décembre 2021.

Cliquez ici pour profiter de 150 Go à seulement 8,99 €/mois chez NRJ Mobile

NRJ Mobile vient de lancer une offre incroyable à destination des gros consommateurs de données mobiles. Jusqu’au 22 décembre, l’opérateur réduit de 60 % le prix de son forfait sans engagement 150 Go. Au lieu de 22,99 €/mois, l’offre est proposée à seulement 8,99 €/mois pendant un an. C’est une promo à saisir rapidement pour les passionnés de streaming vidéo, de jeux en ligne et de téléchargement. Elle vous permettra de profiter de votre smartphone sans vous ruiner et en toute tranquillité.

Forfait 150 Go à 8,99 €/mois : un deal à ne pas manquer avant Noël

On est encore à quelques jours de Noël. Toutefois, ce que propose NRJ Mobile en ce moment est déjà un véritable cadeau pour les gros consommateurs. Pendant toute une année, vous pourrez naviguer, streamer et télécharger sans avoir à payer une facture qui vous fera grincer des dents à la fin du mois. La qualité des services proposés sera également au rendez-vous. Pour rappel ou information, NRJ Mobile s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom, lequel couvre à près de 99 % du territoire métropolitain.

Jusque-là, cette série limitée 150 Go a déjà tout d’une offre de qualité. Aussi, son prix est très attractif, même si ce n’est que pour la première année. Mais attendez de voir ce qu’il propose dans son contenu. Vous serez encore plus abasourdi.

En vous abonnant à cette offre, vous bénéficierez de :

150 Go de données mobiles en 4G que vous pourrez utiliser en France métropolitaine ;

15 Go de données mobiles supplémentaires utilisables lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM ;

Des appels, SMS et MMS illimités.

Autrement dit, vous aurez tout ce qu’il vous faut pour profiter de votre mobile et de vos contacts, en France comme à l’étranger. Par ailleurs, comme cette offre est sans engagement, vous aurez en plus la liberté de résilier votre abonnement à tout moment. Vous n’aurez besoin ni de fournir des justificatifs ni de payer des frais additionnels. La résiliation est simple et rapide.

Un forfait sans engagement 50 Go pour les consommateurs moyens

Vous ne savez pas quoi faire de 150 Go d’internet en un mois ? Votre consommation ne dépasse pas les 50 Go chaque mois ? NRJ Mobile propose aussi une promo sur son forfait 50 Go jusqu’au 22 décembre 2021. L’offre vous est proposée à seulement 9,99 €/mois. Cependant, contrairement au forfait 150 Go décrit plus haut, la remise ne sera pas que pour la première année. Ce tarif promotionnel sera valable pendant toute la durée de votre abonnement. Le prix restera stable et l’offre demeure résiliable à tout moment.

Voici ce que le forfait 50 Go comprend :

50 Go de données mobiles en 4G en France métropolitaine

10 Go de data supplémentaires en Europe et DOM

Des appels et SMS/MMS illimités

Rappelons qu’on peut souscrire à ces deux offres (à l’exception des clients BTBD*) et profiter des réductions jusqu’au 22 décembre inclus

À retenir :

Forfait sans engagement 150 Go à 8,99 €/mois puis 22,99 €/mois sur le réseau Bouygues Telecom

Forfait sans engagement 50 Go à 9,99 €/mois et pas que la première année

Promotions valables jusqu’au 22 décembre 2021

* Client BTBD : Bouygues Telecom Business Distribution possède les marques NRJ Mobile, Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NRJ Mobile.