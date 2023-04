Zelda Breath of the Wild : ce mod ajoute le multijoueur au titre culte, parfait pour attendre Tears of the Kingdom

Vous ne rêvez pas : il est bel et bien possible de jouer à Breath of the Wild en multijoueur. On doit cette prouesse à AlexMangue et Sweet, deux développeurs qui ont créé un mod spécial pour le jeu de Nintendo. De quoi aider à patienter avant la sortie de Tears of the Kingdom, qui plus avec vos proches.

C’est un rêve vieux de 6 ans qui vient de se réaliser. N’avez-vous jamais songé au plaisir que procurerait la possibilité de parcourir Hyrule aux côtés d’un ami, perçant ensemble les mystères de ces terres abandonnées et, occasionnellement, vous jeter quelques bombes à la figure ? C’est désormais possible. En effet, deux moddeurs ont créé un mod pour Breath of the Wild qui permet enfin de découvrir le jeu culte à plusieurs.

Tout a commencé lorsque le streamer américain Eric Morino, plus connu sous le nom de Pointcrow, a proposé une récompense de 10 000 dollars pour celui qui parviendrait à créer un mod multijoueur pour Breath of the Wild. AlexMangue et Sweet ont répondu à l’appel et 9 mois plus tard, nous voilà donc avec un mode multijoueur pour le jeu sorti en 2017. Juste à temps avant la sortie de Tears of the Kingdom.

Vous pouvez désormais jouer à Zelda Breath of the Wild en multijoueur

Pour en profiter, il faudra vous rendre sur le serveur Discord de PointCrow en cliquant sur ce lien. Dans le salon « mod-dowloads », vous trouverez un lien pour de téléchargement pour le mod multijoueur. Toutes les instructions sont indiquées dans un fichier Google Docs. Notez qu’il faudra vous munir d’un émulateur Nintendo Switch et, de fait, d’une copie achetée légalement de Breath of the Wild.

Ce mod semble donc être l’occasion parfaite pour se remettre dans le bain avant l’arrivée de Tears of the Kingdom, le successeur spirituel de Breath of the Wild. Ce dernier sortant le 12 mai prochain, vous aurez pleinement le temps de redécouvrir Hyrule et les mécaniques qui ont fait le succès du titre de Nintendo avant de vous plonger dans une nouvelle aventure.