YouTube : vous pouvez enfin continuer votre vidéo en quittant l’application sur iPhone et iPad, à une condition

Les utilisateurs de YouTube ont dû faire preuve de beaucoup de patience, mais ça y est : YouTube déploie enfin la possibilité de visionner des vidéos en dehors de son application. Pour l'heure, seuls les abonnés Premium pourront en profiter.

Comme toutes les applications, YouTube s’attache à améliorer constamment ses services en proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités. La plus notable dernièrement est sans doute l’ajout de graphiques sur le lecteur pour trouver facilement les meilleurs moments d’une vidéo. Pourtant, et ce depuis des années, YouTube semble ignorer les demandes des utilisateurs concernant une fonctionnalité particulière.

En effet, cela fait bien longtemps que la communauté demande sans relâche de pouvoir laisser tourner les vidéos en quittant l’application. D’autant que Netflix ou encore Twitch permettent précisément cela depuis belle lurette. Il aura donc fallu attendre 2022 pour que cela soit enfin possible. Dans un communiqué publié la nuit dernière, Google a annoncé le déploiement de Picture-in-Picture, ou PIP, dans le monde entier.

Les vidéos continueront en arrière-plan, mais…

Ce sont les utilisateurs iPhone et iPad qui seront servis les premiers, munis d’iOS 15 et iPadOS 15 au minimum. Sur Android, il faudra apparemment patienter encore un peu, car aucune date n’a été fournie par Google. Comment l’explique la firme de Mountain View, un petit player s’affichera sur l’écran de l’appareil lorsque l’application tourne en arrière-plan. Il sera ainsi possible de continuer sa vidéo tout en faisant autre chose sur son smartphone ou sa tablette.

Mais, il y a un hic. En effet, de notre côté du globe, la fonctionnalité est uniquement disponible pour les abonnés YouTube Premium. Seuls les utilisateurs américains peuvent y avoir accès sans payer un abonnement, ce qui laisse que ce sera éventuellement le cas à l’avenir chez nous. De plus, Google précise que les abonnés Premium pourront profiter du PIP pour leur musique.

« Nous reconnaissons que cela a été un déploiement lent pour une fonctionnalité très demandée, et nous tenons à remercier tous ceux qui ont partagé leurs commentaires au cours des expériences et qui ont attendu patiemment ce moment », a déclaré le constructeur. Si vous êtes abonnés Premium, il vous suffit de vous rendre les paramètres de l’application, dans l’onglet Général, pour y activer l’option.

Source : Google