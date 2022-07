YouTube va empêcher les pirates de se faire passer pour des grosses chaînes dans les commentaires

YouTube s’attaque aux pirates qui usurpent l’identité des créateurs sur sa plateforme. Il n’est pas rare en effet de voir de fausses chaînes spammer les commentaires des vidéos dans l’espoir d’attirer une victime crédule. Le service a donc décidé de prendre les choses en main en resserrant la vis du côté de la modération.

Si YouTube tente régulièrement d’améliorer son service pour les utilisateurs, comme avec le récent ajout des graphiques montrant les meilleurs passages d’un vidéo, le site ne tient pas uniquement à proposer de nouvelles fonctionnalités, mais également à optimiser la sécurité de ses utilisateurs. En effet, depuis plusieurs années, les pirates pullulent sur la plateforme, profitant de la popularité de certains créateurs pour appâter leurs victimes.

Pour cela, nul besoin de malware à cacher discrètement au sein des descriptions des vidéos. Il suffit, comme c’est le cas sur le reste des réseaux sociaux, de se faire passer pour un Youtubeur ayant une communauté importante. On récupère la photo de profil du créateur, on change un tout petit peu son nom, et le tour est joué : il ne reste plus qu’à poster un lien malicieux en commentaires en espérant que les utilisateurs peu prudents tombent dans le piège.

YouTube veut réduire le nombre de spams dans les commentaires

YouTube souhaite donc les créateurs à se prémunir contre ces usurpations d’identité. Depuis leur espace personnel, ces derniers peuvent désormais cocher l’option « augmenter la sévérité » dans l’espace dédié à la modération des commentaires. YouTube précise que cette dernière fonctionne de la même manière que le paramètre « retenir les commentaires potentiellement inappropriés pour examen », qui permet un haut niveau de modération sans avoir à vérifier les commentaires manuellement.

Cette nouvelle mesure s’accompagne également de restrictions, comme l’impossibilité de cacher son nombre d’abonnés à compter du 29 juillet prochain. Cette option permet en effet aux pirates de se faire passer plus facilement pour une grosse chaîne. Pour terminer, YouTube va empêcher l’utilisation de certains caractères spéciaux pour nommer sa chaîne, afin que les pirates n’imitent pas le nom des créateurs de cette manière.

