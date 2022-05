YouTube affiche désormais les meilleurs moments d’une vidéo pour les plus impatients

Après plusieurs mois de test, YouTube vient de déployer sa fonctionnalité qui permet d’accéder rapidement aux meilleurs d’une vidéo. Celle-ci prend la forme d’un graphique sous le lecteur qui mesure les parties sur lesquelles les utilisateurs sont le plus revenus en arrière. La plateforme de streaming prévoit également d’autres nouveautés pour les abonnés à l’offre Premium.

Il n’est pas rare que les utilisateurs revoient plusieurs fois une même vidéo sur YouTube. Or, depuis quelques années, la plateforme met l’accent sur les contenus plus longs. Aussi, ceux qui autrefois revisionnaient entièrement une vidéo préfèrent désormais se concentrer sur certaines parties spécifiques. Il est donc relativement aisé pour le service de streaming de déterminer, à partir de ces données, quelles sont les séquences d’une vidéo que les utilisateurs préfèrent.

Aussi, en octobre dernier, YouTube annonce qu’il sera bientôt possible d’accéder directement aux meilleures parties d’une vidéo, en s’aidant d’un graphique qui calcule les séquences les plus visionnées par les spectateurs. Il aura finalement fallu attendre plusieurs mois avant de voir la fonctionnalité débarquer en version finale, mais c’est désormais chose faite. Dans un billet de blog, Google présente la nouvelle mise à jour qui ajoute plusieurs nouveautés.

YouTube vous laisse passer directement aux meilleurs moments d’une vidéo

Le graphique se place ainsi aux côtés de la barre de lecture. Plus les données sont hautes, plus la séquence concernée a été visionnée par les utilisateurs. De cette manière, il est facile de passer sans attendre à ces parties, sans s’occuper du reste si l’on n’a pas assez de temps. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui sur les versions web et mobile de l’application.

Sur le même sujet : YouTube rend la modération des commentaires plus stricte pour lutter contre les escroqueries

Google a également d’autres nouveautés dans sa poche. La firme de Mountain View a par exemple dévoilé un nouveau lecteur plus visuel, reprenant ce qui se fait actuellement avec l’image correspondante s’affichant là où l’on place le curseur, mais cette fois sur la totalité de la vidéo. Ce dernier sera uniquement disponible aux abonnés YouTube Premium.

Enfin, les chapitres seront quant à eux bientôt disponibles sur les smart TV et consoles de salon, tandis qu’une fonctionnalité de replay infini est également dans les cartons.

Source : Google