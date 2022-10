YouTube : vous pourrez bientôt choisir un nom d’utilisateur pour votre chaîne

YouTube copie de plus en plus régulièrement des fonctionnalités de TikTok, mais cette fois, cela pourrait être une bonne chose. La plateforme vidéo appartenant à Google introduit les “handles” (nom d’utilisateur), un moyen pas si nouveau que ça pour les créateurs du site de s'identifier de manière unique.

Au fil des ans, YouTube est passé du statut de simple service de diffusion de vidéos à celui de plateforme accueillant des créateurs et leurs communautés. Il est plus que jamais important pour les utilisateurs de la plateforme de protéger leur identité et de promouvoir leur chaîne, c’est pourquoi une nouvelle fonctionnalité va bientôt permettre de lutter contre les problèmes d'usurpation d'identité qui sévissaient auparavant sur le site.

Cette fonctionnalité, appelée “Handles” (nom d’utilisateur), permettra aux YouTubers du monde entier de disposer d'un identifiant unique sur le site, à l'instar de ce qui se fait depuis des années sur d'autres sites de médias sociaux comme Twitter et Instagram. Son arrivée coïncide avec une nouvelle mesure de YouTube qui pourrait rendre l’accès à la définition 4K payant.

Lire également – Vidéos YouTube : Comment télécharger une playlist complète ?

Les noms d’utilisateurs sur YouTube pourraient simplifier la plateforme

YouTube explique que ces nouveaux pseudos devraient aider les spectateurs à trouver plus facilement leur prochain créateur préféré. En effet, grâce à un « @ » qui précèdera le nom d’utilisateur, les internautes pourront très facilement taguer des créateurs dans les commentaires ou dans des publications, ce qui permettra aux autres utilisateurs de trouver rapidement leurs chaînes.

Contrairement au nom de la chaîne, le nom d’utilisateur sera entièrement propre à chaque utilisateur. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les chaînes émergentes sur YouTube qui n'ont pas d'URL personnalisée ou qui souhaitent en avoir une autre auront la possibilité de le faire.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité ait commencé à être déployée via les notifications de YouTube Studio et les e-mails, les créateurs devraient la voir apparaître au plus tard le 14 novembre. Comme vous pouvez l'imaginer, les YouTubers les plus influents auront l'occasion de faire leurs poignées en premier. Pour les créateurs de contenu sur YouTube qui disposent d'une URL personnalisée, le nom d’utilisateur correspondant leur sera réservé, de sorte que personne ne puisse leur voler. Pour ceux qui veulent en savoir davantage au sujet de la fonctionnalité ou qui ont des questions, YouTube a publié une FAQ officielle sur son site internet.

Source : YouTube