YouTube : regarder des vidéos en 4K pourrait bientôt devenir payant

Google compte bien tout tenter pour faire adopter son abonnement YouTube Premium par davantage d’utilisateurs, et pourrait même bloquer l’accès à la définition 4K pour les utilisateurs gratuits.

L’année dernière, YouTube Premium et Music comptaient pas moins de 50 millions d’abonnés, mais Google ne veut certainement pas s’arrêter là. Dans l’espoir de faire adhérer de nouveaux clients à son service payant, le géant américain pourrait bien rendre inaccessible une fonction clé de la plateforme pour les utilisateurs qui ne payent pas.

En effet, comme l’ont dévoilé plusieurs utilisateurs sur Reddit, la société prévoirait maintenant de faire payer l’accès à la définition 4K pour les vidéos sur sa plateforme. Pourtant, YouTube permet gratuitement depuis des années maintenant de choisir parmi toutes les définitions disponibles sous les vidéos, mais les définitions les plus élevées pourraient bientôt n’être accessibles que par les abonnés Premium.

Google veut faire payer ses utilisateurs pour des vidéos en meilleure qualité

Comme le dévoile une capture d’écran de YouTube, Google semble bien tester la restriction chez plusieurs utilisateurs. Ceux qui utilisent YouTube gratuitement verront une mention « Premium, appuyez pour mettre à jour » aux côtés de la définition 2160p en dessous des vidéos.

Google n'a pas encore confirmé son intention de rendre le streaming 4K exclusif à YouTube Premium. Il est fort probable que l'entreprise expérimente ce changement pour voir la réaction du public et décider si rendre les vidéos 4K exclusives à YouTube Premium est une bonne idée ou non. Nous ne savons pas non plus si Google veut restreindre l’accès à la 4K uniquement sur les smartphones, ou si le changement vise tout appareil capable de lire des vidéos YouTube.

Pour rappel, YouTube Premium coûte actuellement 11,99 euros par mois en France. En attendant d’en savoir plus au sujet de YouTube, les fans de Google attendent également que l’entreprise clarifie le sort de Stadia, et surtout de sa manette. En effet, ceux-ci aimeraient bien que Google rende la manette compatible avec le Bluetooth pour jouer sur d’autres plateformes, car celle-ci ne fonctionne pour l’instant qu’en étant branchée avec un câble.