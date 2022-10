Vidéos YouTube : Comment télécharger une playlist complète ?

YouTube autorise ses utilisateurs Premium à télécharger les vidéos présentes sur sa plateforme pour les regarder hors ligne. Il existe également des outils tiers qui permettent de télécharger ces contenus sans avoir à payer un abonnement. Cela peut s’avérer être pratique quand votre connexion internet est limitée. Découvrez comment télécharger l’intégralité des vidéos d’une playlist YouTube.

Si vous êtes abonné à YouTube Premium, vous avez la possibilité de télécharger les vidéos en cliquant sur le bouton « TÉLÉCHARGER » en dessous de la vidéo. Une fois téléchargés, vous retrouvez ces contenus directement dans votre espace YouTube et vous pourrez les regarder ultérieurement sans connexion internet. Il vous faudra cependant vous connecter à Internet au moins une fois tous les 30 jours pour continuer à avoir accès à ces vidéos téléchargées.

Si vous n’êtes pas un utilisateur Premium ou si vous souhaitez avoir ces vidéos directement sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous pouvez utiliser un outils pour obtenir ces vidéos. Cette pratique n’est pas illégale mais il est tout de même important de noter que ces téléchargements ne respectent pas les conditions d’utilisation de la plateforme.

Avec ces outils tiers vous pouvez télécharger une vidéo en particulier. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une playlist complète. Voici notre sélection des meilleurs logiciels ou services en ligne pour télécharger une playlist YouTube.

Les logiciels à installer pour télécharger une playlist YouTube sur son ordinateur ou son smartphone

4K Video Downloader (Windows, Linux, Mac OS et Android)

4K Video Downloader fait partie des meilleurs outils pour télécharger des playlists YouTube. Compatible Windows, Mac OS, Linux et Android, le logiciel est gratuit avec des fonctionnalités payantes. Très simple d’utilisation, il vous suffit de copier le lien de votre playlist et de l’insérer dans « Paste Link » en cliquant sur l’icône + en haut à gauche de l’application. Vous pouvez télécharger les playlists de différentes tailles, même en 4K.

Dans la version gratuite, vous pouvez télécharger jusqu’à 10 vidéos par playlist. Vous avez ensuite différents forfaits payants pour télécharger les vidéos en illimité.

Le logiciel fonctionne aussi pour d’autres plateformes de vidéos telles que Vimeo, TikTok, Facebook ou Dailymotion.

Cliquez ici pour télécharger 4K Video Downloader pour ordinateur

Cliquez ici pour télécharger 4K Video Downloader pour Android

Snapdownloader (Windows et Mac OS)

Snapdownloader est très simple d’utilisation. Avec ce logiciel, vous pouvez récupérer des vidéos de différentes plateformes comme Instagram, Facebook, TikTok, Twitter ou YouTube.

Pour télécharger votre playlist, il vous suffit de renseigner le lien dans « Search ». L’outil détecte automatiquement quand il s’agit d’une vidéo faisant partie d’une playlist et vous propose de télécharger soit la vidéo seule, soit la playlist en entier. En sélectionnant le téléchargement de la playlist, l’outil vous permettra ensuite de sélectionner les vidéos, ainsi que leur format, que vous souhaitez récupérer sur votre PC.

Snapdownloader était uniquement disponible sur Windows mais le logiciel est dorénavant compatible avec macOS 10.10 et les versions plus récentes. Le logiciel est payant mais vous avez un essai gratuit. Pour avoir la licence, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel, annuel ou acheter une licence à vie.

Cliquez ici pour télécharger Snapdownloader

By Click Downloader (Windows)

By Click Downloader est un bon logiciel pour télécharger entièrement une playlist YouTube.

Indiquez d’abord le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger votre playlist, choisissez le format, la qualité et renseignez l’URL de la playlist que vous souhaitez télécharger.

Vous pouvez ainsi télécharger toutes les vidéos d’un coup ou sélectionner uniquement celles que vous souhaitez récupérer de la playlist.

By Click Downloader est gratuit avec des fonctionnalités payantes. Le logiciel ne fonctionne que sur Windows pour le moment.

Cliquez ici pour télécharger By Click Downloader

iTubeGo YouTube Downloader (Windows, Mac OS, Android)

iTubeGo a l’avantage de fonctionner non seulement sur ordinateur Windows et Mac OS mais aussi sur Android à l’aide de l’application dédiée.

Vous pouvez télécharger simultanément plusieurs vidéos de différentes URLs, télécharger une playlist entière ou toutes les vidéos d’une chaîne YouTube. Le logiciel détecte automatiquement toutes les vidéos de la playlist et vous les propose. Vous pouvez alors toutes les sélectionner pour les télécharger ou choisir uniquement celles qui vous intéressent. Vous pouvez spécifier le format de téléchargement, soit video, soit audio ainsi que la qualité de 240P à 8K.

iTubeGo a un navigateur intégré qui vous permet de rechercher directement la vidéo ou la playlist sans avoir à copier-coller l’URL.

Le logiciel présente une version gratuite mais avec un nombre de téléchargements limités. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, comme le téléchargement de playlists, le téléchargement de vidéos en simultané ou encore le téléchargement à partir de différentes URLs, il vous faudra souscrire à un abonnement.

Télécharger iTubeGo YouTube Downloader pour Mac/Windows

Télécharger iTubeGo YouTube Downloader pour Android

Les services en ligne pour télécharger une playlist YouTube sans installer de logiciel

YouTubePlaylist.cc (Web)

Pour utiliser YouTubePlaylist.cc, vous devez au préalable créer un compte.

En renseignant l’URL de la playlist, les vidéos vont automatiquement s’afficher en dessous.

Vous pouvez alors toutes les sélectionner pour les télécharger en cliquant sur « Download All » et « Download as ZIP ». Le téléchargement des playlists avec YouTubePlaylist.cc est plus rapide car vous n’avez pas à télécharger chaque vidéo.

Avec la version gratuite, vous pouvez télécharger jusque’à 15 videos/jour.

Cliquez ici pour accéder à YouTubePlaylist.cc

Loader.to (Web)

Loader.to est entièrement en ligne et sans inscription. Il vous suffit de renseigner l’URL de la playlist que vous souhaitez télécharger et d’appuyer sur « Download ». Une fois le chargement terminé, cliquez sur « Download Playlist » pour voir apparaître une fenêtre avec toutes les vidéos de la playlist. Vous pourrez alors télécharger vidéo par vidéo au format souhaité.

Cliquez ici pour accéder à Loader.to

Ddownr (Web)

Ddownr est également très simple d’utilisation et ne nécessite pas la création d’un compte.

Pour télécharger une playlist entière, il faut renseigner l’URL de celle-ci, choisir le format et la qualité des vidéos voulues. Une fois le chargement prêt, il vous suffira d’appuyer sur « Download » afin de voir apparaître une fenêtre indiquant la liste de vidéos de la playlist à télécharger. Vous pourrez alors télécharger les vidéos une à une.

Attention néanmoins, le site indique qu’il détecte automatiquement les vidéos qui ont des copyrights et que le téléchargement de ces vidéos est bloqué.

Cliquez ici pour accéder à Ddownr

Est-il légal de télécharger une vidéo YouTube ?

Il n’existe aucune loi qui interdit le téléchargement des vidéos YouTube. Vu que la loi ne vous l’interdit pas, vous avez légalement le droit de télécharger toutes les vidéos d’une playlist avec un outil tiers à condition qu’elles restent privées pour un usage personnel. Attention cependant, le téléchargement ou la copie des vidéos est contraire aux conditions d’utilisation de la plateforme sans autorisation explicite des auteurs de la vidéo.

Pour récupérer le lien d’une playlist, rendez-vous sur le compte de l’utilisateur. Cliquez ensuite sur l’onglet « PLAYLISTS » sur sa page et sur « AFFICHER LA PLAYLIST COMPLÈTE ». Vous pourrez alors copier l’URL de la playlist.

Si vous regardez une vidéo qui fait partie d'une playlist, il vous suffit de cliquer sur le titre de la playlist sous la vidéo à droite de l’écran. Vous accéderez alors à la page de la playlist et vous pourrez copier le lien.

