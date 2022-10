YouTube veut chasser les charlatans et lance des stickers de crédibilité à l’usage des professionnels de santé

Les professionnels de santé entretenant une chaîne YouTube sont éligibles au programme YouTube Health. S’ils sont sélectionnés, ce dernier leur permettra de passer en tête des résultats de recherche et de toucher un plus grand public.

Ils doivent évidemment remplir un certain nombre de conditions, le programme visant à séparer le bon grain de l’ivraie en matière de conseillers en santé. C’est bien connu, on trouve de tout sur YouTube. De tout et de n’importe quoi, même des malwares dans les descriptions de vidéos. Ce qui est problématique quand on vient chercher des conseils fiables sur notre santé physique ou mentale. Alphabet est conscient que son service de partage de vidéos offre également une plateforme de choix aux charlatans. En effet, les escrocs de tout poil affluent sur YouTube dans l’espoir de profiter de la crédulité des internautes.

YouTube pense pouvoir lutter contre ce phénomène. Le service a annoncé sur son blog que certaines catégories de professionnels de la santé peuvent demander à ce que leurs chaînes bénéficient des fonctionnalités de YouTube Health, qui sont déjà disponibles aux Etats-Unis depuis un an. YouTube Health vise principalement à mettre en valeur les vidéos de professionnels reconnus et crédibles dans un carrousel au sommet de la liste des résultats de recherche. Leur chaîne YouTube arborera également un panneau qui attestera de leur autorité dans le domaine médical.

Le panneau YouTube Health est un gage de crédibilité pour les professionnels de santé

Plus encore que d’aider les professionnels à se démarquer de la masse anonyme de vidéos qui prodiguent des conseils de santé, il s’agit pour YouTube d'éliminer la désinformation. Les étagères Santé n’étaient jusqu'à présent disponibles que pour les organismes officiels tels que les hôpitaux, les universités et autres organisations gouvernementales. Elles seront maintenant plus généralement accessibles aux professionnels de la santé reconnus.

Pour obtenir le précieux sésame qui leur permettra de passer en tête des résultats de recherche, les candidats devront pouvoir présenter leurs diplômes et respecter une certain nombre de bonnes pratiques de partage des informations de santé définies par l'Organisation mondiale de la santé. Ces nouvelles fonctionnalités YouTube Health ne sont pour l’instant accessibles qu’aux Etats-Unis et en Allemagne, mais elles ne devraient pas tarder à s’ouvrir aux autres pays européens.

