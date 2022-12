YouTube : la fonction « Ajouter à la file d’attente » arrivera sur les mobiles sous Android et iOS début 2023

Google apporte enfin aux mobiles sous Android et iOS une fonctionnalité très discrète, mais ô combien indispensable. Si vous utilisez souvent YouTube sur votre smartphone, vous constaterez qu’elle vous changera la vie. Elle était disponible sur le Web, et elle arrive maintenant sur les mobiles sous Android et iOS. C’est la fonctionnalité « Ajouter à la file d’attente ».

C’est lors de nos déplacements que la fonction « Ajouter à la file d’attente » serait la plus utile. Cette dernière permet d’ajouter une vidéo à la liste en cours. En ce sens, elle est bien distincte de « À regarder plus tard ». Dans YouTube sur mobile, vous pouvez « Enregistrer pour regarder plus tard » ou sauver une vidéo dans une playlist. En revanche, la gestion de la liste de vidéos en cours de lecture est moins claire, la fameuse file d’attente brille par son absence.

Sur Android comme iOS, seules les fonctions « Enregistrer pour regarder plus tard » ou « Enregistrer dans… » sont proposées pour l’instant. Vous êtes obligé de sélectionner une de ces listes pour savoir quelles vidéos seront lues ensuite. Cela vous oblige à enregistrer la vidéo dans une liste, et à la supprimer par la suite. L’avantage de la file d’attente est qu’elle est temporaire. Sitôt lue, sitôt effacée donc.

Les abonnés à YouTube Premium peuvent tester la fonction « Ajouter à la file d’attente »

Le fonctionnement de « Ajouter à la file d’attente » sur mobile sera exactement le même sur mobile que sur la version Web de YouTube. Il vous suffira de cliquer sur les trois points verticaux en bas à droite du lecteur, puis de cliquer sur « Ajouter à la fin de la file d’attente ». La vidéo sélectionnée viendra s’ajouter à la fin de la liste de lecture en cours. Vous pourrez consulter cette dernière sous la vidéo l’écran. Il suffira de glisser-déposer une vidéo pour changer l’ordre de lecture. Pour effacer la liste de lecture, fermez le player en question, en cliquant sur la croix.

Pour l’instant, les abonnés à YouTube Premium ont la primeur de cette fonctionnalité. En théorie, Google les mettra à disposition de tous les utilisateurs dès le 28 janvier 2023.

