YouTube teste un nouveau critère étrange pour chercher des vidéos

Sur Android, YouTube propose de trouver des vidéos qui pourraient vous intéresser en fonction de certains critères. L'application en teste un nouveau et il est pour le moins surprenant.

Avec les milliards de vidéos disponibles sur YouTube, difficile d'en trouver de nouvelles susceptibles de capter votre attention. On se retrouve vite à tourner sur les chaînes auxquelles on est abonnés, et on se décourage après avoir tapé quelques mots dans la barre de recherche devant la montagne de résultats. C'est là que les recommandations entrent en jeu. L'algorithme de YouTube apprend de vos habitudes de visionnage pour vous proposer d'autres vidéos en théorie dans vos centres d'intérêts.

Lire aussi – YouTube teste une nouvelle méthode pour regarder des vidéos deux fois plus vite

Les recommandations sont plus ou moins pertinentes, surtout en fonction de ce que vous avez autorisé ou non en terme d'enregistrement de vos données : historique de recherches, de vidéos visionnés… Si vous jouez le jeu, c'est plutôt efficace. Sur l'application YouTube Android, différents filtres personnalisés sont affichés en haut de la page sous la forme d'un carrousel. On y trouve des mots-clés spécifiques et d'autres plus généraux comme Musique ou Récemment mis en ligne. En guise de test, Google en a ajouté trois nouveaux et ils nous laissent perplexes.

YouTube pourrait proposer de trouver des vidéos selon un critère étonnant

Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, il s'agit de chercher des nouvelles vidéos par couleur. Plus précisément en choisissant entre rouge, vert et bleu. Probablement pour rappeler la norme RVB si souvent utilisée en colorimétrie numérique. Il suffit d'en sélectionner une pour que, d'une part, elle devienne la couleur d'accent des termes sélectionnés dans le carrousel, d'autre part qu'elle affiche des vidéos dont la vignette en est majoritairement composée.

On ne sait pas exactement si YouTube étudie autre chose que la vignette pour faire sa sélection, et on se demande sincèrement à quoi servent de tels critères de recherche. Sans mauvais jeu de mots, ils n’annoncent pas la couleur aux potentiels spectateurs d'une vidéo. On préfère quand Google propose des fonctionnalités comme le doublage par l'IA ou le mode PiP pour tous. Mais peut-être que nous ne sommes pas assez nuancés.

Source : 9to5Google