YouTube supprime les vidéos qui accusent la 5G de propager le coronavirus

YouTube s’engage à supprimer les vidéos qui accusent le déploiement de la 5G d’avoir provoqué l’épidémie de coronavirus. Suite à l’incendie de plusieurs antennes 5G au Royaume-Uni, Google, maison mère de YouTube, a en effet décidé de mettre en place de nouvelles mesures contre les fake news.

Depuis quelques semaines, des théories du complot liant le déploiement de la 5G à la pandémie de coronavirus sont apparues sur la toile. Sur Facebook, Twitter ou Reddit, les complotistes assurent que le Covid-19 est né à Wuhan (Chine) suite à l’installation des premières antennes 5G. L’imagination des internautes n’a parfois aucune limite. Certains avancent que le coronavirus a même été créé en laboratoire pour camoufler le déploiement du réseau 5G. D’autres sont persuadés que les radiations émises par les antennes ont provoqué la mutation du virus chez le pangolin.

Des antennes 5G incendiées au Royaume-Uni

Malgré l’absence de preuve, et en dépit du bon sens, ces fake news ont convaincu des milliers d’internautes. Un groupe Facebook baptisé Stop à la 5G en France compte plus de 2 millions de membres. Au Royaume-Uni, des individus persuadés que la 5G est néfaste pour la santé ont même incendié des antennes à Birmingham, Liverpool et Melling, rapporte la BBC.

Google a rapidement décidé de réagir face à la propagation de fake news sur YouTube, rapporte le Guardian. Le géant du net va supprimer les vidéos qui lient 5G et coronavirus, explique un porte parole. Pour l’heure, seuls les contenus liés au Covid-19 seront bannis de la plateforme. Les vidéos complotistes évoquant uniquement la 5G ne seront pas effacées dans un premier temps. Néanmoins, les vidéos de cet acabit seront désormais considérées comme du « contenu limite » et pourraient être bannies des résultats de recherche. De même, YouTube va empêcher les internautes derrière les chaînes complotistes de monétiser leurs vidéos.

« Nous avons également des politiques claires qui interdisent les vidéos faisant la promotion de méthodes médicalement non fondées pour guérir le coronavirus au lieu de demander un traitement médical, et nous supprimons rapidement les contenus violant ces politiques lorsqu’elles nous sont signalées » affirme le porte parole. D’autres géants de la technologie devraient emboîter le pas à Google dans les jours à venir. On attend votre avis dans les commentaires.

Source : The Guardian