Disney+ devient gratuit pour certains utilisateurs de Google Play, voici comment vérifier si vous êtes éligibles

Google vient de dévoiler une offre exceptionnelle pour les membres de son programme Google Play Points. De nombreux membres peuvent désormais obtenir des abonnements gratuits à Disney+ et Hulu.

Google a fait une annonce assez intéressante sur le blog officiel The Keyword. Pendant une durée limitée, le géant technologique propose gratuitement des abonnements Disney+ et Hulu à ses membres les plus fidèles. Ceux-ci auront droit à des durées d'abonnement variables selon leur statut : six mois pour les membres Or, neuf mois pour les Platine, et une année complète pour les prestigieux membres Diamant.

« Cette offre exclusive est disponible pour les nouveaux abonnés sur Google Play », précise Google. Les membres éligibles peuvent profiter de Disney+ Basic (avec publicités) et/ou Hulu (avec publicités), d'une valeur de 9,99 euros par mois chacun. Pour rappel, Disney+ avait récemment augmenté le prix de tous ses abonnements, donc cette initiative arrive à point nommé. Elle s'étend à plusieurs pays, notamment les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Japon et Taiwan, avec des variations dans les formules selon les marchés.

Comment vérifier son éligibilité à l’offre de Google ?

Pour les utilisateurs moins familiers, Google Play Points est un programme de fidélité qui récompense chaque achat effectué sur le Google Play Store. Chaque euro dépensé rapporte au minimum un point, utilisable contre diverses récompenses numériques.

Pour profiter de cette offre limitée, les membres peuvent se rendre dans l'application Google Play Store et accéder à leur menu de points via l'icône de profil en haut à droite. Les points accumulés peuvent être échangés contre ces nouveaux avantages streaming, donnant accès à un vaste catalogue de contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic sur Disney+, ainsi qu'aux séries populaires comme “Shōgun” et “The Kardashians” sur Hulu.

Google souligne que cette promotion est temporaire, et invite les membres éligibles à en profiter rapidement « jusqu'à épuisement des stocks ». On ne sait donc pas exactement jusqu’à quand l’offre va durer, mais elle représente une diversification intéressante des récompenses Google Play, traditionnellement limitées à l'écosystème Google, et marque une collaboration significative avec deux acteurs majeurs du streaming.