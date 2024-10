YouTube Premium Lite fait son retour, Google relance les tests dans certains pays

Google vient de confirmer le retour inattendu de YouTube Premium Lite, sa formule allégée d'abonnement YouTube, dans le cadre d'une nouvelle phase de tests. Cette annonce survient moins d'un an après l'arrêt de la première version du service en octobre 2023.

Selon un porte-parole de Google, interrogé par Android Authority, cette « version différente de Premium Lite » est actuellement testée dans trois pays : l'Australie, l'Allemagne et la Thaïlande. Les utilisateurs de ces régions peuvent désormais voir apparaître l'option d'abonnement, proposée à environ la moitié du prix de l'offre Premium standard.

Pour rappel, YouTube Premium coûte pour le moment 12,99€ par mois pour un abonnement individuel en France, 17,99€ pour une formule familiale et 6,99€ pour les étudiants. Si cette nouvelle version de Premium Lite s'avère concluante, elle pourrait s'étendre à d'autres marchés, y compris potentiellement la France, qui n'avaient pas bénéficié de la première version du service.

Le nouveau YouTube Premium Lite n’offre pas toutes les fonctionnalités

Cette nouvelle mouture de Premium Lite se distingue de sa version précédente sur plusieurs points. Alors que l'ancienne formule, testée en Europe à 6,99€ par mois, proposait une expérience totalement sans publicité, cette nouvelle version promet une « expérience publicitaire limitée ». L'abonnement fonctionne sur tous les appareils, mais exclut toujours les téléchargements hors ligne, la lecture en arrière-plan et l'accès à YouTube Music Premium.

Ce revirement stratégique de Google intervient dans un contexte où YouTube Premium suscite de nombreux débats, notamment en raison de son modèle unique dans le paysage du streaming. La plateforme offre un accès gratuit à la quasi-totalité de son contenu, mais avec une présence publicitaire de plus en plus marquée, poussant certains utilisateurs à chercher des alternatives plus abordables que l'abonnement Premium complet. L’autre problème, c’est que Google a récemment augmenté le prix de YouTube Premium dans certains pays, et la France pourrait bientôt avoir droit au même sort.

Pour l’instant, Google reste discret sur ses plans futurs concernant Premium Lite, laissant de nombreuses questions en suspens quant à son déploiement éventuel dans d'autres pays et aux raisons de ce changement de stratégie. Cela dit, il s’agirait d’une option intéressante pour ceux qui veulent se débarrasser d’une bonne partie des pubs, maintenant que Google a tourné la vis avec les bloqueurs de publicités.