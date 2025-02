YouTube pourrait être interdit aux mineurs, ces experts tirent la sonnette d’alarme

L’Australie a interdit l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, mais YouTube reste accessible. Certains experts dénoncent une faille dans cette décision. Ils estiment que la plateforme expose les jeunes à des contenus addictifs et dangereux.

Les réseaux sociaux sont de plus en plus critiqués pour leur impact sur les jeunes. En Australie, le gouvernement a pris une mesure radicale : depuis fin 2024, les moins de 16 ans n’ont plus le droit d’utiliser Snapchat, Instagram, TikTok et Facebook. Les entreprises qui ne respectent pas cette règle risquent de lourdes sanctions. Pourtant, YouTube a été exempté de cette interdiction, car il est considéré comme un outil éducatif.

Cette décision divise. Des chercheurs et spécialistes de l’enfance estiment que YouTube expose les jeunes aux mêmes dangers que les réseaux sociaux interdits. Lise Waldek, chercheuse à l’université Macquarie en Australie, explique que la plateforme est un vecteur de contenus extrêmes, violents et inappropriés. L’algorithme, conçu pour maximiser le temps passé en ligne, pousse souvent les jeunes vers des vidéos de plus en plus sensationnalistes. Une critique qui n’est pas nouvelle : la plateforme de streaming est régulièrement pointée du doigt pour sa gestion des publicités et des recommandations.

YouTube laisse encore passer des contenus inadaptés aux enfants malgré ses protections

Il y a quelques jours, une polémique a éclaté autour des publicités diffusées sur YouTube. Un enfant de 7 ans a été exposé à une publicité à caractère pornographique, alors qu’il regardait une vidéo d’une streameuse sur Fortnite. L’incident n’est pas isolé. De nombreux parents témoignent sur les réseaux sociaux de la présence de publicités inappropriées, malgré les règles censées protéger les mineurs. La plateforme affirme bloquer des milliards de publicités problématiques, mais certaines échappent encore aux filtres.

Face à ces critiques, YouTube se défend. Un porte-parole a rappelé que l’entreprise favorise du contenu de qualité et limite les recommandations de vidéos potentiellement dangereuses. La plateforme met aussi en avant ses outils de contrôle parental, comme YouTube Kids et les restrictions d’âge. Mais ces solutions ne sont pas suffisantes. Certains experts estiment que l’exception accordée à la plateforme en Australie affaiblit la loi et pourrait en encourager d’autres à revendiquer le même statut. Pour l’instant, le gouvernement australien maintient sa position, mais les pressions s’accumulent.