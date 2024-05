YouTube Music sur Android se dote enfin de cette fonctionnalité indispensable

L'application YouTube Music sur Android s'enrichit d'une fonctionnalité utile présente depuis bien longtemps chez les services de streaming audio concurrents. Il était temps.



Si vous n'avez rien contre le streaming de musiques, vous avez l'embarras du choix quand il s'agit de choisir une plateforme d'écoute. Depuis leur lancement il y a de nombreuses années, elles sont devenues assez similaires en terme de catalogue et de fonctionnalités. Se tourner vers l'une plutôt que l'autre sera souvent déterminé par une préférence d'interface ou d'ergonomie. Par exemple, celles et ceux qui apprécient l'usage de YouTube se sentiront rapidement à l'aise avec YouTube Music.

Le service Google sorti en 2015 a fait du chemin et propose aujourd'hui des outils intéressants comme celui qui utilise l'IA pour nous faire découvrir des nouveaux morceaux, entre autres. Mais derrière ces innovations dans l'air du temps, des fonctions pourtant basiques se font attendre. Ainsi, ce n'est que depuis avril dernier qu'il est possible de télécharger des morceaux sur PC pour les écouter hors connexion. Et c'est désormais une possibilité présente depuis très longtemps chez les concurrents qui fait son apparition sur l’application Android de YouTube Music.

Cette fonctionnalité arrive chez YouTube Music sur Android des années après la concurrence

Quand vous avez une chanson sur le bout de la langue, vous savez , celle qui fait “tan tan tannnnnn tan ta ta ta ta”, vous pouvez la fredonner ou la siffler à votre smartphone pour qu'il la reconnaisse. Shazam a démocratisé cet usage et depuis Deezer le permet aussi, de même que Google Assistant ou encore YouTube tout court, pour ne citer qu'eux. C'est désormais YouTube Music qui y a droit sur Android. En cours de déploiement, la fonctionnalité prend la forme d'un bouton représentant une forme d'onde. Appuyer dessus lance l'écoute.

Les premiers tests montrent que la reconnaissance est très rapide et majoritairement exacte. Il y a bien quelques erreurs, surtout sur des morceaux difficilement reconnaissables en quelques secondes, mais globalement, l'application fait du bon travail. On ne sait pas exactement quand tout le monde pourra profiter de cet outil, même si après tant d'attente, quelques semaines de plus ou de moins ne vont pas changer grand chose.

Source : The Verge