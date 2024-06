YouTube n’en a pas fini avec les bloqueurs de publicités, voilà comment il veut les achever

YouTube teste une nouvelle méthode d'injection de publicités pour rendre plus difficile l'utilisation des bloqueurs de pubs. La plateforme expérimente aussi une limitation de l'accès sans connexion pour inciter certains utilisateurs à se connecter pour regarder des vidéos.

Depuis des mois, YouTube intensifie ses efforts pour contrer l'utilisation des bloqueurs de publicités. Cette lutte est motivée par la nécessité de protéger ses revenus publicitaires, qui sont vitaux pour la plateforme mais aussi les créateurs de contenu. La société a déjà essayé divers systèmes pour dissuader les utilisateurs d'utiliser ces outils comme par exemple en s'attaquant aux applications mobiles, mais sans grand succès.

YouTube expérimente actuellement l'injection de publicités côté serveur. Cette méthode consiste à intégrer directement les segments de ces dernières dans les vidéos. Cela rend plus difficile pour les bloqueurs de les identifier et de les supprimer. Cette approche pourrait également perturber le fonctionnement d'autres extensions et applications comme SponsorBlock, qui arrive à les identifier et les sauter.

En plus de l'injection de publicités, YouTube teste également une limitation de l'accès sans connexion. Un bug signalé sur le GitHub de NewPipe suggère que certains utilisateurs doivent désormais se connecter pour regarder des vidéos, sous prétexte de vérifier qu'ils ne sont pas des bots. Cette mesure pourrait rendre la plateforme plus semblable à un service de streaming traditionnel, qui nécessite une connexion pour accéder à ses contenus.

Ces deux méthodes sont encore en phase de test et on ne sait pas encore si ou quand elles seront déployées plus largement. Toutefois, elles montrent la détermination de YouTube à protéger ses revenus publicitaires et à contrôler l'accès à son contenu. Aussi avancées qu’elles soient, des développeurs de Cobalt ont déjà trouvé un moyen de contourner ces restrictions de connexion. Mais de futures modifications de la plateforme pourraient rendre ces solutions inefficaces.

YouTube continue donc de tester de nouvelles stratégies pour lutter contre les bloqueurs de publicités et limiter l'accès sans connexion. Ces mesures pourraient transformer la plateforme et rendre plus difficile le contournement des pubs.

all youtube functionality is back to cobalt! we found a way to get around new restrictions ;)

you can download anything within seconds, without ads, in any format, and in up to 8k quality at https://t.co/YCOyQ35B0T https://t.co/98C5tmWTnQ pic.twitter.com/pkuikgMSb1

— cobalt (@justusecobalt) June 8, 2024