YouTube reçoit 32 nouvelles fonctionnalités et un bouton like maintenant impossible à rater

On peut dire que les développeurs de YouTube n’ont pas chômé. Sur son site, la plateforme de partage de vidéos annonce ainsi que l’application sur mobile ou sur TV connectée va bénéficier d’une pluie de nouveautés assez impressionnantes. Celles-ci devraient satisfaire aussi bien les simples utilisateurs du service que les créateurs de contenus.

Les 32 changements apportés à YouTube sont autant d’ordre cosmétique que fonctionnel. Commençons ainsi par l’interface de l’application mobile. « Désormais, quand les créateurs demanderont aux spectateurs de “liker” ou de “s’abonner”, un marquage visuel synchronisé avec la vidéo apparaîtra sur ces boutons », et ils s'animeront si vous cliquez vraiment dessus.

Pour éviter qu’un Youtubeur se fasse payer en enregistrant des vidéos où il enchaîne les « likez » et les « abonnez-vous », cette animation n’est programmée pour apparaître que trois fois dans une vidéo, et pas plus d’une fois toutes les trois minutes. Les meilleurs commentaires s’afficheront en alternance, afin qu’ils soient tous lus, et les créateurs pourront voir des compteurs de likes et de vues animés pendant 24 heures après la mise en ligne de leur vidéo.

YouTube sur Android et iOS donne encore plus de contrôle sur l’image et le son

Parmi les nombreuses nouveautés de YouTube sur Android et iOS, on note aussi :

la fonction « volume stable » activée par défaut, qui « réduit les différences de volume, afin d’améliorer l’expérience de visionnage »

le Press 2x, un geste très utile qui accélère la vidéo jusqu'à une vitesse de lecture deux fois plus rapide si vous laissez votre doigt appuyé sur l'écran

le verrouillage d'écran sur mobiles et tablettes, qui permet d'éviter d'interrompre la lecture si vous touchez accidentellement l'écran

la Bibliothèque et la page du Compte ont fusionné. Pour trouver les paramètres de votre compte, il faut désormais tapoter sur le menu You. Vous y trouverez aussi « vos vidéos précédemment regardées, vos listes de lecture, vos téléchargements ou encore vos achats. Lancé aujourd'hui, l'onglet "Vous" se trouve à la place de l'onglet "Bibliothèque" sur le web, les mobiles et les tablettes ».

Par ailleurs, sur les Smart TV, en cliquant sur le titre de la vidéo pendant qu'ils regardent pour faire apparaître le menu, les téléspectateurs peuvent désormais trouver des informations sur le film qu'ils regardent dans un nouveau menu vertical permettant d'accéder à la description, aux commentaires ou encore aux chapitres de la vidéo.