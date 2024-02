YouTube TV déploie une nouvelle définition 1080p pour améliorer la qualité du streaming

Il y a quelques jours, une nouvelle définition est apparue dans les paramètres de YouTube TV : 1080p Enhanced (améliorée). Selon Google, il s’agit de la meilleure qualité de streaming disponible à date sur sa plateforme d’abonnement. Il faudra être équipé d’un téléviseur 4K et se rendre sur les chaînes éligibles pour en profiter.

Début 2023, YouTube a créé la polémique en lançant une nouvelle option de qualité réservée aux utilisateurs payants. Baptisée 1080 p Premium, cette option propose ainsi la même définition que pour les utilisateurs non payants, mais avec un meilleur bitrate, améliorant ainsi la qualité globale des vidéos. Un an plus tard, il semblerait que cette option se soit finalement frayé un chemin jusqu’à YouTube TV, la formule de TV payante Google.

Sur Reddit, un internaute a en effet partagé sa découverte d’une nouvelle définition dans les paramètres, à savoir 1080p60 Enhanced (« amélioré »). YouTube s’est glissé dans les commentaires pour apporter quelques précisions, indiquant qu’il s’agit à l’heure actuelle « la plus haute qualité de vidéo » disponible à l’heure actuelle sur la plateforme. Tout comme sur le service de streaming standard, il s’agit là aussi d’augmenter le bitrate des vidéos.

YouTube TV améliore la qualité vidéo de ses contenus

Néanmoins, il faudra respecter certaines conditions pour en profiter. Tout d’abord, tous les téléviseurs ne seront pas éligibles à cette nouvelle définition. YouTube explique en effet que seuls modèles 4K seront compatibles. « Pour garantir l’accès à 1080 p Enhanced et la meilleure expérience de visionnage possible, nous vous recommandons de passer à un appareil de diffusion en continu compatible 4K », ajoute la firme dans son commentaire.

De plus, toutes les chaînes disponibles sur le service ne proposeront pas le 1080p Enhanced. Seules les chaînes proposant déjà le 1080p60 ajouteront la nouvelle option de qualité. Ce sera notamment le cas de Paramount et de Syfy. Notons enfin qu’un bug empêchant les utilisateurs d’activer le 1080p Enhance sévit actuellement. Google travaille actuellement à sa correction et assure que celui-ci n’a aucun impact sur la qualité du streaming.

