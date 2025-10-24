YouTube : le nouveau design débarque sur Android et iOS, il va falloir vous y faire

Ça y est, Google a débuté le déploiement de la toute nouvelle interface de YouTube sur les smartphones Android. Celle-ci change assez radicalement de la précédente, ce qui, comme à chaque redesign de l'application, a déclenché moults débats auprès des utilisateurs.

La semaine dernière, YouTube faisait une grande annonce. Une toute nouvelle interface s'apprête à s'imposer sur nos écrans, s'inspirant directement des codes de Material Design 3. Il n'a pas fallu longtemps pour voir celle-ci débarquer sur la version web de la plateforme de streaming – créant évidemment au passage une petite controverse auprès des utilisateurs, comme ce genre de mises à jour a l'habitude de faire.

C'est désormais au tour des utilisateurs sur smartphones d'y avoir droit. En effet, comme l'ont repéré nos confrères de 9to5Google, le déploiement a débuté sur Android et iOS. Il semblerait que celui-ci ait d'abord lieu aux États-Unis, puisque nous n'avons pas encore reçu la mise à jour à la rédaction. Toutefois, compte tenu du fait que nous y avons déjà eu droit sur la version, nous ne devrions pas tarder à y accéder sur smartphone en France.

YouTube change de look sur Android et iOS

Comme pour la version web, on peut donc apercevoir de toutes nouvelles icônes un peu partout sur l'application, aussi bien dans les paramètres que sur la vidéo elle-même. Mais c'est justement bien au niveau du lecteur que l'on retrouve les plus gros changements. L'idée étant de libérer au maximum l'espace, l'interface se veut désormais beaucoup plus épurée et lisible.

C'est ainsi que pour contrebalancer avec des icônes et une barre de lecture plus épaisse, les pictogrammes de lecture et autres boutons jouent la carte de la transparence pour plus de discrétions. Certaines pilules ont également été remplacées par du simple texte (c'est notamment le cas lorsque l'on effectue une avance rapide), tandis que de nouvelles animations fluides font leur apparition.

Enfin, la section commentaire a été complètement revue, s'inspirant dorénavant du système de threads et de réponses de Reddit, facilitant ainsi la navigation parmi ces derniers.

Source : 9to5Google