Mixer : Microsoft ferme sa plate-forme de streaming et s’associe à Facebook Gaming

Microsoft a annoncé hier qu’il allait fermer sa plate-forme de streaming Mixer. La firme de Redmond va à la place s’associer à Facebook gaming, qui propose la même chose. Une manœuvre surprenante, surtout que Microsoft a énormément investi dans Mixer ces derniers mois, allant même jusqu’à payer des fortunes pour attirer les grands noms de Twitch.

Coup de tonnerre ! Mixer va prochainement fermer ses portes ! Microsoft a en effet pris la décision de ne pas continuer avec sa plate-forme de streaming, conçue pour concurrencer Twitch. Une annonce surprise qui intervient à quelques mois de la sortie de la console Xbox Series X et qui témoigne d’une certaine fébrilité de Microsoft dans ce domaine. Mais la firme de Redmond ne baisse pas les bras et compte entamer le prochain cycle des consoles avec un nouveau partenaire : Facebook Gaming. Une manière de préparer l’arrivée à grande échelle de xCloud, selon Microsoft.

Dès le 22 juillet prochain, Mixer sera mis hors ligne Il ne sera plus possible de regarder un streaming ou d’en lancer un. Il faudra alors se tourner vers les plates-formes concurrentes Twitch ou Youtube Gaming, ou alors vers le service Facebook Gaming, nouveau partenaire de Microsoft.

A lire aussi – Mixer : tout savoir sur la plateforme de streaming concurrente de Twitch

Toutes les données des abonnés seront d’ailleurs transférées vers ce service et ceux qui le souhaitent pourront automatiquement retrouver leur statut de partenaire sur cette plate-forme s’ils le souhaitent. Le but est de toucher le plus de monde possible avec Facebook (plus de 2,6 milliards d’utilisateurs potentiels) et ensuite d’y intégrer xCloud. Avec ce partenariat, Microsoft promet tout un tas de nouveaux usages dans le futur, comme la possibilité de lancer un jeu via xCloud directement depuis le service après en avoir vu une vidéo.

Notons également que les Embers, la monnaie virtuelle de Mixer, sera-t-elle transférée en une somme équivalente à dépenser sur le Xbox Live pour ceux qui en ont encore dans leur porte-monnaie.

Le fait est que la plate-forme Mixer n’a jamais su rattraper ses concurrents direct, Twitch en tête, ni même l’inquiéter. Comme le montre Streamlabs, Mixer était bon dernier du classement des quatre services de streaming phares. Même si elle a connu un pic fin 2019, elle restait toujours à la traîne face aux autres acteurs, et elle n’a même plus profité de l’effet confinement pour augmenter son nombre de vues.

Facebook Gaming, lui était en constante progression depuis sa création. Le choix de Microsoft semble donc logique.

Today: @WatchMixer announce's that it will be shutting down and directing audiences to @FacebookGaming . We've analyzed the platform's performance in comparison to #FacebookGaming since March 2017.

Si le destin de Mixer semblait sombre, personne ne voyait Microsoft agir si vite en fermant la plate-forme dès le mois de juillet. Une manœuvre précipitée en vue de la sortie de la Series X, surtout quand on sait que la firme de Redmond a donné toutes ses forces dans la bataille et dépensé des sommes folles afin d’attirer du public. Par exemple, les deux streameurs Shroud et Ninja ont été débauchés sur Twitch afin de jouer sur Mixer à la fin de l’année 2019.

Ninja, l’un des streamers les plus connus de Fortnite a par exemple signé un contrat avec Microsoft (qu’on estime de 20 à 30 millions de dollars) pour streamer uniquement sur Mixer au détriment de Twitch. Une somme importante qui n’a pas payé. Sur Twitch, Ninja avait presque 15 millions d’abonnés, alors que sur Mixer, seuls 3 millions de fidèles le suivaient.

Shroud et Ninja ne rejoindront pas Facebook Gaming. Selon Rod Breslau, consultant esport toujours bien informé, Facebook leur aurait offert une somme doublée par rapport à celle de leur contrat chez Microsoft pour rejoindre sa plate-forme. Ils auraient refusé pour être totalement libres de leur choix. Ils pourraient donc retourner prochainement sur Twitch.

Sources: Facebook offered an insane offer at almost double for the original Mixer contracts of Ninja and Shroud but Loaded/Ninja/Shroud said no and forced Mixer to buy them out. Ninja made ~$30M from Mixer, and Shroud made ~$10M

Ninja and Shroud are now free agents

— Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 22, 2020