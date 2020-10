Twitch supprime des centaines de vidéo pour violation des droits d’auteur, les streamers en colère

Twitch va supprimer des centaines de vidéos en vertu du DMCA, la loi américaine pour lutter contre la violation des droits d'auteur. Les streamers crient au scandale.

Sur Twitch, les streamers ont pour habitude d'habiller leurs vidéos avec de la musique. Malheureusement et dans la majorité des cas, les streamers utilisent ces titres protégés sans renverser un centime aux ayants droit. Depuis cet été, Twitch a décidé de durcir sa politique à ce sujet.

La plateforme a procédé à un grand ménage de printemps, en supprimant des centaines et des centaines de vidéos, dans lesquelles des morceaux étaient utilisés illégalement. En outre, Twitch a envoyé des milliers de notifications aux streamers fautifs, pour les prévenir de la suppression de leurs contenus et pour les avertir des sanctions envisagées en cas de récidive.

Twitch lance une nouvelle vague de suppression

Après une trêve de quelques mois et l'intégration des services Twitch Studio et Twitch Soundtrack (une bibliothèque de musiques libres de droit à disposition des streamers), Twitch est reparti à l'assaut contre les violations de droits d'auteur. En effet, le streamer et consultant e-sport Rod “Slasher” Breslau nous informe sur Twitter que Twitch envoie actuellement des notifications à des centaines de streamers.

Voici ce qu'on peut lire : “Nous vous écrivons pour vous informer que votre chaîne est sujette à une ou plusieurs infractions au DMCA (ndrl : la loi américaine dédiée à la protection des droits d'auteur), et que le contenu identifié a été supprimé. Nous reconnaissons qu'en supprimant ce contenu, nous ne vous donnons pas l'option de faire une réclamation ou de régulariser la situation auprès des ayants droit”, écrit Twitch.

Pour rappel, Twitch s'est engagée pour faire respecter le DMCA. En cas de violation des droits d'auteur par des utilisateurs, la loi stipule que Twitch ne peut pas être tenue responsable si elle agit rapidement pour bloquer l'accès ou supprimer le contenu fautif. Il faut au préalable que la plateforme ait reçu une plainte officielle des ayants droit.

Twitch a-t-elle fait face à une avalanche de plaintes des ayants droit ?

En d'autres termes et comme l'explique Rod “Slasher” Breslau, il est certain que Twitch a à nouveau reçu de nombreuses plaintes pour violation des droits d'auteur en vertu du DMCA. Face à l'afflux massif des demandes, Twitch a dû prendre rapidement une décision. Pour éviter d'être sanctionnée, la plateforme a préféré supprimer massivement les contenus incriminés, plutôt que de permettre aux streamers d'archiver leur contenu ou de soumettre des demandes aux ayants droit.

Sans surprise, la réponse officielle de Twich diffère un peu de la version du streamer : “Nous sommes incroyablement fiers du service essentiel que Twitch est devenu pour tant d'artistes et d'auteurs, surtout en cette période difficile. Il est crucial que nous protégions les droits des auteurs des chansons, des artistes, et des autres partenaires de l'industrie de la musique. Nous continuons à développer des outils et des ressources pour éduquer davantage nos créateurs et leur donner plus de contrôle sur leur contenu tout en nous associant à des fournisseurs reconnus dans le domaine de des droits d'auteur pour nous aider à atteindre ces objectifs”.

