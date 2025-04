YouTube veut que vous arrêtiez de perdre du temps avec les Shorts, l’appli prépare une fonction franchement bienvenue

YouTube s’attaque enfin à un fléau bien connu des utilisateurs : le scroll infini de vidéos Shorts. Une nouvelle option repérée dans l’application devrait aider à freiner cette habitude. Un moyen simple mais malin de mieux gérer son temps passé sur la plateforme.

On dirait bien que YouTube cherche à rendre son application un peu moins toxique. Il y a quelques semaines, la plateforme testait déjà une réduction automatique des notifications pour limiter les interruptions inutiles. Aujourd’hui, elle s’attaque à un autre problème de fond : l’addiction aux vidéos ultra-courtes. Les Shorts, avec leur format dynamique et leur enchaînement rapide, retiennent l’attention pendant de longues minutes, voire des heures. Google semble avoir compris que cette spirale peut rapidement devenir problématique.

Une analyse du code de la version bêta 20.15.32 de l’application révèle une nouvelle fonctionnalité en préparation. Celle-ci prend la forme d’un minuteur dédié aux Shorts, indépendant du rappel “Faites une pause” déjà présent sur YouTube. L’idée est simple : permettre aux utilisateurs de fixer une limite quotidienne de temps de visionnage. Une fois cette durée atteinte, l’application bloquera le défilement automatique.

Le scroll infini des Shorts sera suspendu une fois la limite atteinte

L’utilisateur pourra choisir la durée qui lui convient le mieux, que ce soit 15 minutes, 1 heure ou plus. Lorsque le seuil sera atteint, une notification s’affichera pour prévenir que la limite est dépassée. Il restera possible de regarder des vidéos Shorts ponctuellement, via les résultats de recherche ou la page d’accueil, mais l’enchaînement automatique sera désactivé jusqu’au lendemain. Cette mesure vise à casser le rythme hypnotique du scroll sans priver complètement l’utilisateur de contenu.

Cette fonction n’est pas encore visible dans l’interface actuelle, mais sa présence dans le code montre que son lancement est sérieusement envisagé. Avec plus de 70 milliards de vues par jour sur les Shorts, YouTube cherche sans doute à limiter les excès tout en évitant une coupure trop brutale. Cette approche plus responsable montre une volonté de rendre l’application plus saine à utiliser au quotidien. Reste à voir si les utilisateurs joueront le jeu et activeront réellement cette nouvelle option.

Source : Android Authority