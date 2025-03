YouTube a trouvé comment vous empêcher de télécharger ses vidéos une bonne fois pour toutes

YouTube continue de lutter contre les outils qui l'empêchent de générer des revenus. Il s'attaque désormais à la possibilité de télécharger les vidéos de la plateforme à l'aide d'outils tiers.

La croisade de YouTube contre tout ce qu'il empêche de générer des revenus continue. Depuis quelques années maintenant, la plateforme vidéo cherche à gagner le combat contre ses plus grands ennemis : les bloqueurs de publicités. Elle intensifie ses efforts pour pousser les allergiques aux réclames à payer un abonnement YouTube Premium. Dans les faits, force est de constater que ce n'est pas très efficace, les extensions comme uBlock Origins fonctionnant encore parfaitement depuis leur interdiction formelle.

En attendant d'y mettre fin, YouTube s'attaque à une autre manière d'éviter les pubs lors du visionnage des vidéos, le téléchargement de ces dernières. Il existe de nombreux outils et sites Web pour le faire, et ce sont eux qui sont dans le viseur du géant du streaming désormais. En atteste la découverte d'un test qui met à mal l'un des plus connus, le projet yt-dlp disponible sur GitHub. En résumé, Google va implémenter la protection DRM sur les vidéos YouTube.

YouTube veut empêcher le téléchargement des vidéos de la plateforme, voici comment

Pour rappel, le DRM ajoute une signature numérique au contenu (vidéo, audio, jeu…) et empêche que ce dernier soit copié par une source non autorisée. Dans le cas présent, Google teste cette technologie sur les vidéos diffusées par YouTube TV uniquement, mais il y a fort à parier que si les essais sont concluants, la firme étendra le dispositif à d'autres. Avec ce système, seuls ceux autorisés par Google pourront lire les vidéos, ce qui exclut de fait les outils de téléchargement tiers.

Par extension, l'arrivée du DRM sonnerait aussi le glas de toutes les applications proposant une version modifiée de YouTube pour, entre autres, bloquer les publicités par défaut. Comme pour les extensions de navigateur, on imagine sans peine que les développeurs des programmes concernés chercheront à contourner ces éventuelles barrières à venir.