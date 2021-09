Y, le dernier homme : que savoir sur la nouvelle série Disney+ ?

Le 22 septembre prochain, une nouvelle série fait son apparition sur Disney+ : Y, le dernier homme. On y découvre un monde post-épidémique dans lequel tous les hommes ont disparu, sauf un.

Diffusée par la chaîne américaine FX depuis peu, la série “Y, le dernier homme” fait aujourd'hui son apparition en France grâce à la plateforme de streaming Disney+. Adaptée d'une série de comics de Brian K Vaughan et Pia Guerra (Urban Comics), la première saison comprend 10 épisodes et vous pourrez découvrir les 3 premiers épisodes le 22 septembre prochain dans la rubrique Star de Disney+.

Y, le dernier homme : que raconte la série ?

Le synopsis de la nouvelle série de Disney+ est simple, mais efficace. La série nous plonge dans un monde post-apocalyptique où une épidémie mondiale a décimé tous les porteurs du chromosome Y de la planète. Les hommes ont ainsi disparu et seules les femmes continuent de vivre, ou plutôt de survivre, dans ce monde alors plongé dans le chaos.

Un dernier espoir existe encore pour empêcher l'humanité de s'éteindre pour toujours : un homme a survécu à l'épidémie. Il s'appelle Yorick et est accompagné d'un capucin du nom d'Esperluette. Plusieurs groupements de femmes le pourchassent, pour différentes raisons, et Yorick va devoir trouver à qui faire confiance et découvrir la source de cette épidémie, avec une question primordiale : pourquoi a-t-il survécu ?

Au casting de la série, on retrouve notamment Diane Lane (House of Cards), Ashley Romans (Shameless) ou encore Olivia Thirlby (The L Word : Generation Q). Le fameux Yorick est, de son côté, incarné par Ben Schnetzer qui joue par exemple dans Pride ou encore dans la série “La Vérité sur l'affaire Harry Quebert”.

Derrière la caméra, “Y, le dernier homme” est portée par Aida Croal et Michael Green, tous deux créateur et créatrice de la série. On connaît Aida Croal pour son implication dans différentes séries Marvel comme Jessica Jones ou Luke Cage. Michael Green s'est, de son côté, fait remarquer à la production de séries comme Heroes, Smallville ou encore Gotham.

La série est disponible dans la rubrique Star de Disney+. Apparue en 2021, cette rubrique destinée aux adultes regroupe à sa sortie plus de 250 films et 40 séries. Vous pouvez y retrouver “Y, le dernier homme”, mais aussi d’autres nouveautés à ne pas rater comme “Only murders in the Building” et “American Horror Stories”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.