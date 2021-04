Xperia 1 III : une fuite dévoile le design et la fiche technique du flagship Sony

Le Xperia 1 III continue de se dévoiler ! Peu avant l'annonce, un média japonais a levé le voile sur des rendus officiels montrant le design du smartphone. Dans la foulée, la fuite révèle l'entièreté de la fiche technique.

Ce 12 avril 2021, le site japonais AndroidNext a dévoilé en exclusivité le Xperia 1 III, successeur direct du Xperia 1 II, premier smartphone 5G de Sony. Comme prévu, ce nouveau smartphone haut de gamme est très proche de son prédécesseur, notamment d'un point de vue design.

Les rendus officiels, malheureusement flous, publiés par Android Next confirment les images publiée par Olixar, célèbre fabricant de coques de protection, début du mois d'avril, et les créations de OnLeaks. Sony opte visiblement pour des tranches plates et anguleuses. Au dos, tous les capteurs photo sont disposés à la verticale.

Voici la fiche technique complète du Xperia 1 III de Sony

D'après les informations d'Android Next, le Sony Xperia 1 III est construit autour d'un écran 120 Hz 4K de 6,5 pouces. La dalle aurait un ratio d'affichage 21:9, comme les précédents modèles. Sans surprise, le terminal est alimenté par le SoC Snapdragon 888, le chipset gravé en 5 nm de Qualcomm. De facto, le smartphone est compatible avec les réseaux 5G. La puce est épaulée par 12 ou 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Côté photographie, Sony mise sur un quadruple capteur photo composé d'un objectif principal de 12,2 mégapixels accompagné de 2 capteurs 12,2 mégapixels et d'un capteur ToF pour la profondeur de champs. Cet appareil serait conçu avec Zeiss. Dans la bordure au dessus de l'écran, Sony glisse un capteur photo pour les selfies de 8 mégapixels. Le géant nippon confie l'autonomie du Xperia 1 III à une batterie de 4500 mAh, contre 4000 mAh pour le Xperia 1 II.

Le flagship serait vendu au prix de départ de 1 155,70 euros. Pour mémoire, Sony annoncera le Xperia 1 III dès le mercredi 14 avril 2021. Dans la foulée, le constructeur japonais dévoilerait le Xperia 10 III, un téléphone milieu de gamme. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations sur le prochain Sony, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Next