Xiaomi veut faire de l’ombre aux Galaxy Z Flip de Samsung avec son propre smartphone à clapet

Selon un membre du réseau social Weibo, Xiaomi s’apprêterait à proposer son propre modèle de smartphone pliable en mode clapet. La marque chinoise devra se démener pour convaincre les clients de se détourner de Samsung.

Xiaomi veut se faire une place sur le segment haut de gamme et exclusif des smartphones à clapet. La concurrence y est forte et prend, entre autres, les traits du Galaxy Z Flip 4 de Samsung, la référence actuelle du marché, du Oppo Find N2 Flip ou encore des Razr 40 et Razr 40 Ultra de Motorola. Pour qui cherche un smartphone à clapet, l’offre est déjà pléthorique, et la gamme des tarifs de ce type d’appareils s’étend de 900 à 2000 €. Pour se faire une place dans la hiérarchie des flip phones, Xiaomi devra trouver un équilibre très subtil.

À lire — Google souhaiterait concurrencer les Galaxy Z Flip avec un smartphone pliable au format clapet

Xiaomi rejoint le mouvement des fabricants qui après avoir lancé un smartphone pliable en mode livre désirent proposer un autre facteur forme à leurs clients. Notons que dans cette course aux « foldables », quasiment tous les fabricants, à l’exception notable d’Apple, proposent au moins un type de smartphone pliable. Le bruit court même que Google préparerait sa propre version du flip phone. Un Pixel Flip est-il en vue ? Difficile d’être affirmatif pour le moment.

Xiaomi a un smartphone à clapet dans ses cartons

Concernant Xiaomi, il convient également de rester circonspect, la compagnie n’ayant pour l’instant pas du tout communiqué sur ce point. La série Mi Fold, première incursion de la marque dans le domaine des pliables, est plutôt convaincante. Le Xiaomi Mi Fold 2 nous avait séduit par ses écrans de qualité et son processeur puissant.

Xiaomi est un constructeur désormais connu pour ses smartphones à l’excellent rapport qualité/prix. Son flagship, le Xiaomi 13 Ultra, en est l’illustration : il propose un équipement pléthorique et des performances de haut niveau pour un prix bien inférieur aux produits équivalents proposés par la concurrence. Nous vous tiendrons informés des dernières infos concernant le futur « Mi Flip » au fur et à mesure que nous recevrons des détails à son sujet.