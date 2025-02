Xiaomi va bientôt devenir le plus grand rival de Samsung, ces chiffres en sont la preuve

Les chiffres de ventes de Xiaomi ne mentent pas : la marque chinoise connaît une ascension fulgurante. Alors qu’Apple et Samsung marquent le pas, cette dernière enregistre une croissance impressionnante.

Après plusieurs années marquées par des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et une baisse de la demande, le marché des smartphones a connu un rebond en 2024. Au total, 1,223 milliard de téléphones ont été expédiés dans le monde, soit une hausse de 7,1 % par rapport à 2023. Mais cette reprise ne profite pas à tous les acteurs de la même manière. Tandis qu’Apple et Samsung voient leurs ventes stagner, Xiaomi s’impose comme le constructeur qui progresse le plus rapidement.

Avec 169 millions d’unités vendues en 2024, Xiaomi affiche une hausse de plus de 20 millions de ventes par rapport à l’année précédente. Cette croissance est portée par le succès des Mi 15 et Redmi K80, très populaires en Chine, mais aussi dans des marchés émergents comme l’Afrique et l’Amérique latine. À l’inverse, Apple et Samsung enregistrent une légère baisse. Le premier reste au top un avec 225 millions d’iPhone vendus, soit une diminution de 1,4 %, tandis que le second suit de près avec 223 millions d’unités, en recul de 1,1 %.

Xiaomi s’impose grâce à une stratégie agressive sur les marchés émergents

Xiaomi n’est plus seulement une marque de smartphones abordables. Si ses modèles d’entrée et de milieu de gamme, comme les Redmi Note 13, se vendent toujours très bien, l’entreprise a aussi réussi à monter en gamme avec des modèles premium comme le Xiaomi 15 Ultra. Cette stratégie lui permet d’attirer une clientèle plus large et de concurrencer directement Samsung et Apple. Déjà en septembre 2024, le fabricant avait dépassé ce dernier en volume de ventes pour la première fois depuis trois ans, avant que l’iPhone 16 ne relance la dynamique de la marque américaine.

Ce succès illustre aussi la montée en puissance des fabricants chinois. En 2024, les marques chinoises ont représenté 56 % des ventes mondiales de smartphones, un record. Samsung, qui a récemment perdu sa place de leader mondial au profit d’Apple, doit désormais faire face à une pression croissante de Xiaomi. Si la tendance se confirme, la marque chinoise pourrait bientôt viser la deuxième place du podium, et pourquoi pas détrôner ses rivaux à l’avenir.

Source : omdia