La Xiaomi SU7 Ultra explose le record au Nürburgring, voici la vidéo de ce tour historique !

Xiaomi impressionne avec un nouveau record pour sa voiture électrique prototype, la SU7 Ultra. Conçue pour la performance, elle devient la plus rapide de sa catégorie sur le légendaire circuit du Nürburgring. Ce succès marque une étape majeure pour cette entreprise dans le monde de l’automobile.

Depuis quelques années, les voitures électriques font des avancées fulgurantes, non seulement en autonomie, mais surtout en performance. De nombreux constructeurs automobiles, à la fois traditionnels et nouveaux, rivalisent pour imposer leurs modèles sur des circuits réputés comme le Nürburgring, une piste de référence pour les tests de vitesse et d’endurance. Les records qui y sont battus témoignent des évolutions technologiques et de l’ambition des marques.

Xiaomi a récemment introduit la gamme SU7, sa première série de voitures électriques, offrant des versions Standard, Pro et Max. Destinées aux conducteurs cherchant des options performantes mais accessibles, ces modèles ont marqué l’entrée de la marque dans le monde automobile. La SU7 Ultra, quant à elle, va plus loin avec une configuration dédiée aux circuits qui a pour but de repousser les limites de la technologie électrique.

Xiaomi remporte le record de la quatre-portes la plus rapide sur le Nürburgring avec la SU7 Ultra

La SU7 Ultra se distingue par des performances impressionnantes, soutenues par son moteur V8s de 1138 kW (environ 1526 chevaux), lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 1,97 seconde. Lors de son essai final au Nürburgring, elle a franchi la ligne d'arrivée en 6:46.874, devenant ainsi la voiture électrique à quatre portes la plus rapide sur ce circuit emblématique. Son pilote, David Pittard, expert de la piste, a su exploiter tout le potentiel de ce prototype conçu pour repousser les limites de l’électrique.

Le constructeur a dû faire face à de nombreux imprévus climatiques lors de ses tentatives sur le circuit en octobre, mais a finalement réussi ce défi technique et mécanique. La SU7 Ultra, qui sera présentée au public en 2025, conservera plusieurs caractéristiques du prototype, comme sa structure à trois moteurs et sa configuration de batterie avancée. Ce modèle promet d’être une référence pour ceux qui recherchent une performance extrême, avec un prix qui devrait se situer aux alentours de 800 000 yuans – à peine plus de 100 000 euros -, va établir Xiaomi comme une marque à suivre dans l’univers de la voiture électrique haut de gamme.