Xiaomi : sa technologie de refroidissement liquide avec des valves Tesla promet de garder les smartphones au frais

Les smartphones premium sont aujourd'hui dotés de composants surpuissants, mais ceux-ci dégagent également de plus en plus de chaleur. Avec des performances accrues, l'entreprise doit également veiller à la dissipation de la chaleur pour garantir une expérience fluide.

Xiaomi a dévoilé la Loop Liquid Technology, une nouvelle méthode de Xiaomi pour la dissipation de la chaleur basée sur un refroidissement liquide. Selon le fabricant, elle a « deux fois les capacités de refroidissement » par rapport aux solutions conventionnelles de chambre à vapeur et est « la solution de refroidissement pour smartphone la plus efficace ».

Le nouveau système de refroidissement utilise une valve Tesla pour assurer un flux de chaleur unidirectionnel autour de l'appareil. Pour rappel, il s’agit d’une invention de l’ingénieur Nicola Tesla, et non de la société automobile d'Elon Musk. Xiaomi affirme que cette conception empêche la chaleur de revenir en arrière dans la boucle pour doubler les capacités de dissipation de chaleur des caloducs standards.

Les smartphones Xiaomi seront bientôt à l’abri de la chaleur

Le système de refroidissement se compose d'un évaporateur, d'un condenseur, d'une cavité de compensation et de tuyaux vapeur-liquide. Lorsque le smartphone effectue des charges de travail importantes, le réfrigérant contenu dans l'évaporateur s'évapore en gaz et est diffusé vers le condenseur. Dans le condenseur, le gaz redevient liquide et est collecté par de minuscules fibres dans la chambre de recharge qui remplit l'évaporateur.

Le fabricant chinois a utilisé sa technologie pour la première fois dans un Xiaomi MIX 4 personnalisé pour démontrer son efficacité. La société a donc remplacé la chambre à vapeur par la nouvelle technologie Loop LiquidCool.

En jouant à Genshin Impact pendant trente minutes complètes avec les paramètres vidéo maximum à 60 fps, la nouvelle technologie a pu maintenir l'appareil à 47,7°C, soit 5 degrés de moins qu’un MIX 4 non modifié. Le nouveau système permettrait même de faire perdre au processeur 8,6 degrés supplémentaires par rapport à une chambre à vapeur. La Loop Liquid Technology devrait donc également permettre au fabricant d’utiliser la recharge rapide 200 W qu’il avait présentée il y a quelques mois sans trop se soucier de l’augmentation de la chaleur qu’elle engendre.

La société a déclaré que le système de refroidissement était suffisamment fin et flexible pour être intégré dans de futurs modèles et qu'elle vise une production de masse de la technologie au cours du second semestre 2022. On ne la retrouvera donc malheureusement pas sur les prochains flagships du fabricant chinois, les Xiaomi 12. Ces derniers devraient être dévoilés dès le mois de décembre en Chine.