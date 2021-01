Redmi 9T et Note 9T officiels : Xiaomi lance le 1er smartphone 5G à moins de 250 €

En ce vendredi 8 janvier 2021, ce sont deux smartphones que Xiaomi dévoile : le Redmi Note 9T d'une part, et le Redmi 9T d'autre part. Si l'un propose une connectivité 5G, l'autre profite de 4 capteurs photo.

L'an passé, nous avions été vraiment séduits par le Redmi Note 8T, un smartphone signé Xiaomi et s'affichant à moins de 200 €. Sans être un monstre de puissance, l'appareil faisait l'objet d'un très bon compromis entre prix, design, autonomie, performances, qualité de la prise en vue (sauf en faible luminosité). Une année a passé et Xiaomi récidive avec le Redmi Note 9T. Mais contrairement au Note 8T, qui n'avait en soi rien de réellement novateur, le nouveau modèle innove puisqu'il profite d'une puce 5G. Non pas qu'il s'agisse du premier téléphone disposant d'une telle connexion, mais à ce prix, c'est du jamais vu pour le moment.

Xiaomi en profite pour lancer par la même occasion un second modèle : le Redmi 9T. Ici, point de compatibilité 5G, mais un quadruple capteur photo à l'arrière, là où le Note 9T n'en propose que trois. De quoi répondre à tous les besoins et surtout toutes les bourses, puisque le tarif du 9T est encore plus bas que du Note 9T.

Redmi Note 9T : un nouveau SoC et une compatibilité 5G

Le Redmi Note 9T est un smartphone doté d'un écran Gorilla Glass 5 de 6,53″. L'appareil mesure 162 x 77,3 x 9,1 mm et pèse très exactement 199 grammes, soit 2 grammes de plus que le Note 8T de l'an passé. En revanche, l'appareil dispose d'un nouveau design avec un module de capteurs photo circulaire à l'arrière (un peu comme sur le Mate 40 Pro de Huawei). Le smartphone dispose également d'un revêtement pourvu de sillons, qui devraient permettre d'éviter les traces de doigts. A l'avant, autre petite nouveauté, on trouve un poinçon en haut à gauche destiné à accueillir le capteur photo.

Côté matériel, le smartphone de Xiaomi est équipé d'un MediaTek Dimensity 800U, un tout nouveau SoC compatible 5G. Proposer un smartphone 5G à moins de 250 €, c'est une grande première. Notez au passage que le Redmi Note 9T est le premier téléphoner à profiter d'un tel SoC. Un SoC au rabais diront certains et pourtant… Et pourtant, si l'on en croit les premiers tests effectués sous Geekbench et que l'on peut voir ici ou là sur la Toile, le processeur est plus performant qu'un Snapdragon 765G (le SoC du Pixel 5 de Google), qu'un Exynos 9820 et se fait très légèrement dépasser par un Kirin 980 (le SoC du P30 Pro de Huawei). Bien entendu, nous effectuerons nos propres tests afin de vérifier tout cela.

Xiaomi n'a pas non plus lésiné sur l'autonomie, puisqu'une batterie de 5000 mAh accompagne le MediaTek Dimensity 800U. L'appareil est compatible charge rapide 18 W, tandis qu'un chargeur de 22,5 W est livré dans la boîte du smartphone.

La partie photo se décompose à l'arrière de la manière suivante : un capteur principal de 48 MP (ouverture f/1.79), un capteur macro de 2MP (pixel de 1.75µm) et un capteur de profondeur de 2MP (pixel de 1.75µm). A l'avant, on trouve un capteur objectif de 13MP (pixel de 1.12µm).

Deux coloris sont proposés : Noir Crépuscule et Violet Aurore. L'appareil est disponible à partir du 15 janvier aux prix suivants :

249 € pour l'édition en 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage . Le Redmi Note 9T peut même être acquis au prix de 229 €, à condition de se décider entre les 15 et 17 janvier

269 € pour l'édition en 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Redmi 9T : 4 capteurs photos et un prix vraiment très bas

Xiaomi vient de dévoiler un second modèle de smartphone : le Redmi 9T. Si l'appareil s'affiche à un tarif inférieur à celui du Note 9T, et malgré quelques similitudes, les deux appareils ne jouent pas dans la même cour. Si l'appareil dispose d'un écran de 6,53″, celui n'est qu'en Gorilla Glass 3. Le dos du Redmi 9T est plus classique avec ses capteurs photo situés sur la partie haute, à gauche de l'appareil.

Autre différence, le Redmi 9T ne dispose pas d'un SoC MediaTek, Xiaomi ayant préféré revenir dans le giron de Qualcomm. On trouve donc un Snapdragon 662, qui n'est pas 5G, mais qui a quand même fait ses preuves, sur le Poco M3 notamment. Le smartphone profite en revanche d'une batterie plus conséquente, puisqu'il profite d'un module de 6000 mAh. Lui aussi bénéficie de la charge rapide de 18 W et d'un chargeur de 22,5 W dans la boîte.

Côté photo, on dispose de quatre capteurs, là où le Note 9T n'en a que trois. Leurs spécificités sont les suivantes : capteur principal de 48 MP (ouverture f/1.79), objectif ultra-grand-angle de 8 MP (ouverture f/2.2), capteur macro de 2 MP (ouverture de f/2.4), capteur de profondeur de 2 MP (ouverture f/2.4). Quant au capteur à selfie, on bénéficie d'un module de 8 MP (ouverture f/2.05).

L'appareil est disponible dans les 4 coloris suivants : Gris carbone, Bleu crépusculaire, Orange vif, Vert océanique. Quant aux prix, difficile d'y trouver à redire tant le Redmi 9T se révèle hyper abordable. Le smartphone sera commercialisé fin février aux tarifs suivants :