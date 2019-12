Xiaomi Redmi 9 : sortie début 2020, voici les premières infos

Le Xiaomi Redmi 9 commence déjà à se dévoiler. Quelques mois avant la sortie, une fuite est venue lever le voile sur une partie de la fiche technique du smartphone milieu de gamme. Voici les premières informations disponibles sur la toile.

Ce 18 décembre 2019, le site indien 91Mobiles a mis en ligne plusieurs informations concernant le Xiaomi Redmi 9, le successeur du Redmi 8 dévoilé en octobre et du Redmi 7 annoncé en mars. Comme on pouvait s’y attendre, la marque chinoise continuera de commercialiser deux modèles Redmi tous les ans pour rivaliser avec des concurrents comme Realme ou Samsung et ses Galaxy A.

SoC Helio G70 de Mediatek et 4 Go de RAM

Citant des « sources de l’industrie », le site affirme que le smartphone est équipé du SoC Helio G70 de Mediatek couplé à seulement 4 Go de mémoire vive. Le processeur est réservé aux téléphones milieu de gamme et fait partie de la gamme des Helio G, annoncée il y quelques mois.Du reste, le Redmi 9 serait équipé de 64 Go de stockage interne (comme le Redmi 8). Xiaomi a visiblement décidé de faire l’impasse sur les puces de Qualcomm. Pour rappel, le Redmi 8 était en effet propulsé par le SoC Snapdragon 439.

Sur la face avant, on devrait trouver un écran de 6,6 pouces surmonté d’une encoche, probablement en forme de goutte d’eau. C’était déjà le cas du Redmi 8 et du Redmi 7. Du reste, on peut s’attendre à y retrouver une imposante batterie, une recharge rapide de minimum 18W et un appareil photo arrière composé de plusieurs modules.

Sans surprise, le téléphone sera proposé à prix cassé. Le Redmi 8 était d’ailleurs vendu au prix de 169,90 euros. Selon 91Mobiles, Xiaomi présentera le Redmi 9 lors d’une conférence en Chine dans le courant du premier trimestre 2020. Au vu des habitudes de la marque, on peut s’attendre à une présentation aux alentours de mars 2020. On vous en dit plus dès que possible.

Source : 91Mobiles