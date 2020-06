Xiaomi Redmi 9 : voici la première photo volée du smartphone

Xiaomi prépare le lancement de la gamme des Redmi 9. Alors que la présentation est imminente, une fuite apparue sur Sina Weibo est venue lever le voile sur le design complet d’une des variantes. Découvrez la première photo volée du smartphone et les dernières informations en fuite.

Un leaker a mis en ligne une photo volée montrant le dos du Redmi 9 sur Sina Weibo, le réseau social chinois, rapportent nos confrères de GSM Arena. L’image montre deux coloris : turquoise et violet. Surtout, on aperçoit un appareil photo vertical composé de trois capteurs juste au dessus du lecteur d'empreintes digitales.

Les dernières infos sur la fiche technique du Redmi 9

Un quatrième module est visible sur la droite juste à côté du flash LED. Il s’agit donc d’un quadruple capteur photo. La fuite affirme que l’appareil est composé d’un module de 13 mégapixels, d’un capteur de 8 mégapixels, d’un module de 5 mégapixels et d’un dernier capteur de 2 mégapixels.

Dans la foulée, le leaker révèle d’autres points clefs de la fiche technique du Redmi 9. Selon lui, le smartphone est alimenté par le chipset Helio G80 de Mediatek, un SoC réservé aux appareils milieu de gamme, et une batterie de 5,000 mAh compatible avec la recharge rapide de 18W. Il serait recouvert d’un écran LCD de 6,53 pouces.

Aux dernières nouvelles, le smartphone serait accompagné d’un Redmi 9A, une variante moins chère, et d’un Redmi 9C réservé au marché chinois. Ces deux variantes se contenteront d’un triple capteur photo au dos et d’un SoC Helio G25.

On s’attend à ce que Xiaomi ne tarde plus à dévoiler cette nouvelle gamme. Face à la pandémie, le constructeur chinois a visiblement choisi de décaler la présentation de plusieurs mois. Les Redmi 9 étaient en effet attendus dans le courant du mois de mars 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : GSM Arena