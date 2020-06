Xiaomi travaille sur un smartphone pliable semblable au Mate Xs de Huawei

Xiaomi travaille actuellement sur un smartphone pliable similaire au Mate Xs de son rival Huawei. L’appareil est construit autour d’un vaste écran pliable et accompagné d’une épaisse bordure dotée d’un quadruple capteur photo.

Fin 2019, Xiaomi a déposé un brevet auprès de la CNIPA (China National Intellectual Property Administration), rapportent nos confrères de LetsGoDigital. Le brevet est apparu sur le site de l’organisme ce 5 juin. On y découvre une dizaine de schémas de conception montrant un smartphone recouvert d’un écran pliable.

Sur le même sujet : Xiaomi prépare un smartphone pliable avec 5 capteurs pop-up

Comme le montrent les schémas, le smartphone est équipé d’un écran qui se replie vers l’extérieur. Une fois fermé, le smartphone est donc presque entièrement couvert de la dalle. Comme le Galaxy Fold ou le Mate XS de Huawei, le téléphone de Xiaomi permet de remplacer une tablette. On aperçoit une seule bordure sur la gauche lorsque l’écran est replié. Elle abrite un quadruple capteur photo disposé à la verticale. Là encore, Xiaomi se rapproche du dernier pliable de Huawei.

On notera que Xiaomi a déposé de nombreux brevets montrant plusieurs designs de smartphone pliable différents au cours des derniers mois. Le mois dernier, le constructeur chinois a déposé le brevet d’un terminal non seulement capable de se plier, mais également doté d’un appareil photo rotatif. En parallèle, Xiaomi prépare aussi un smartphone à clapet similaire au Galaxy Z Flip de Samsung. L’an dernier, la marque avait même dévoilé une vidéo montrant un smartphone pliable en trois.

Depuis, Xiaomi n’a pas communiqué sur l’arrivée de son premier téléphone pliable. La firme s’est contentée d’assurer que son premier smartphone pliant ne coûtera pas plus de 1000 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le brevet de Xiaomi dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital