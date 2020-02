Black Shark 3 : sa batterie se recharge avec un port magnétique avec charge rapide 65W

Black Shark annoncera la semaine prochaine la troisième génération de son smartphone pour hardcore gamer. Selon Lei Jun, le patron de Xiaomi, le Black Shark 3 sera équipé d’une batterie de 4700 mAh qui se recharge très rapidement grâce à un port magnétique situé dans le dos. Un choix qui n’est pas inédit, mais qui est intelligent.

Si vous êtes un joueur compétitif et que vous vous adonnez à votre passion sur smartphone, plusieurs marques ont décidé d’adresser « vos besoins » en développant des smartphones assez chers, voire très chers, mais dotés des meilleures plates-formes à date et de technologies hardware et software adaptées. Les quatre plus connus sont Razer, Asus (par le biais de sa gamme ROG), Nubia (avec la gamme Red Magic) et Black Shark, filiale majoritaire de Xiaomi.

Cette dernière a présenté jusqu’à présent quatre modèles : Black Shark originel, Black Shark Helo, Black Shark 2 et Black Shark 2 Pro. Particularité de ce segment : si vous n’êtes pas à la pointe à un instant T, vous ne vendrez rien. D’où le fait qu’un Black Shark 3 sortira très rapidement. L’officialisation est même prévue le 3 mars. Soit la semaine prochaine. En attendant l’événement, Lei Jun, le cofondateur et PDG de Xiaomi, est très actif sur les réseaux sociaux. Il a publié plusieurs messages sur Weibo, dévoilant quelques caractéristiques techniques.

Chargeur magnétique avec charge rapide 65 watts

Les deux messages évoquent la même fonctionnalité du Black Shark 3 : la charge du téléphone. Elle s’effectue non pas par le port UBS type-C, mais par une connectique propriétaire située dans le dos. Elle est magnétique et elle supporte la charge rapide d’une puissance pouvant monter jusqu’à 65 watts. Selon Lei Jun, la batterie se recharge donc à moitié en moins de 15 minutes. Black Shark a fait ce choix pour faciliter les séances de jeu quand le smartphone est en charge. Une solution intelligente que Asus adapte déjà avec ses ROG Phone, équipés d’une connectique propriétaire sur la tranche.

Autre information dévoilée par le patron de Xiaomi, le Black Shark dispose de deux batteries, situées de chaque côté de la carte mère, pour une capacité totale de 4720 mAh. Le smartphone se déclinera également en une version « Pro » dont la capacité de la batterie atteint les 5000 mAh. Voilà qui devrait offrir au smartphone une belle autonomie en jeu. Notez que Lei Jun en profite pour confirmer l’arrivée de la version Pro du Black Shark 3. Reste à savoir quels seront les atouts de cette mouture par rapport à la version classique.

