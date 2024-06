Xiaomi Pad 6 : l’excellente tablette avec son étui de protection est à prix sacrifié

Quand on parle de tablette, on évoque le plus souvent les iPad d’Apple. Mais ils existent d’autres tablettes bien moins chères et tout aussi intéressantes. C’est le cas de la tablette Xiaomi Pad 6. Le pack avec la tablette et son étui de protection est actuellement en soldes sur la Fnac et Darty. Ne passez pas à côté de cette offre canon !

Le pack tablette Android Xiaomi Pad 6 et son étui de protection était encore vendu hier à 439,99 euros sur les sites de Darty et de la Fnac. Mais avec l’arrivée des soldes, son prix a littéralement fondu comme neige au soleil. Avec une baisse de prix de presque 200 euros, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 249 euros. Alors si vous cherchez une tablette avec un excellent rapport qualité/prix, ne cherchez pas plus loin.

Xiaomi est très connue pour ses smartphones qui allient caractéristiques canons et prix attractifs. Mais la marque chinoise fait aussi des tablettes. Sa sixième génération de tablette est équipée de la puce Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive LPDDR5 et un espace de stockage de 128 Go.

Mais c’est surtout son grand écran de 11 pouces qui va vous éblouir avec une résolution WQHD+ (2 880 x 1 800 pixels) et un taux de rafraîchissent de 144 Hz qui délivre une image à la fois précise et ultra-fluide. Si on rajoute à ça une compatibilité HDR10 et Dolby Vision, on obtient des images lumineuses, contrastées et riches en couleur. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un capteur 13 MP à l’arrière et un 8 MP à l’avant qui servira pour les selfies mais aussi et surtout pour les visioconférences.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, sa batterie de 8840 mAh fait très bien le travail puisqu’elle offre une durée d’utilisation totale de 16 heures sans avoir à recharger.

Pour rappel, la tablette Xiaomi Pad 6 est vendue en pack avec son étui de protection pour pouvoir l’emporter partout sans risquer de l’endommager. En plus, cet étui peut aussi servir de pied pour maintenir debout la tablette pour regarder un film ou une série par exemple. Normalement vendu à 439,99 euros, le pack est actuellement soldé à 249 euros. Une bonne affaire !