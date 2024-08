Xiaomi Pad 6 : l’excellente tablette est à seulement 200 €, vite !

La Xiaomi Pad 6 fait l'objet d'une réduction de près de 300 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La meilleure tablette Xiaomi s'affiche ainsi à un peu plus de 200 €. Elle est à 209 € très exactement, au lieu de 499 €.

Avec à sa campagne Back to School, AliExpress propose de nombreux produits à des prix très intéressants pendant seulement quelques jours. Jusqu'au 25 août, la Xiaomi Pad 6 s'affiche ainsi à un prix très intéressant. Pour ceux qui souhaitent s'offrir une tablette performante mais pas chère pour la rentrée, il ne faudra pas passer à côté de cette offre.

Proposée à 499 € à son lacement il y a quelques mois, la Xiaomi Pad 6 est ainsi disponible à seulement 209 € en ce moment. C'est grâce à une double promotion puisque la tablette est affichée à la base à 229 €. Et comme si cela ne suffisait pas, AliExpress vous permet de faire baisser le prix de 20 € supplémentaires grâce au code promo 8FR20.

La tablette est livrée depuis l'entrepôt français d'AliExpress dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés.

Xiaomi Pad 6 : performante et équilibrée sur tous les plans

Sortie il y a tout juste un an, la Xiaomi Pad 6 est une tablette milieu de gamme qui succède à la Pad 5 qui est longtemps restée l'une des tablettes les plus populaires du marché. Son successeur continue donc sur cette lancée grâce à son rapport qualité prix très intéressant.

La Xiami Pad 6 dispose en effet d'un écran confortable de 11 pouces (2880 x 1800 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C'est un écran lumineux et équilibré dans les couleurs.

La tablette s'appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 870 épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Autrefois haut de gamme, le Snapdragon 870 rivalise davantage avec les bonnes puces milieu de gamme actuelle. Dans tous les cas, le SoC assure des performances confortables pour les usages les plus courants, et même pour les jeux 3D.

Nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur notre test complet de la Xiaomi Pad 6 pour en savoir davantage sur le smartphone.