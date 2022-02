Xiaomi Pad 5 : la tablette va bientôt recevoir la mise à jour MIUI 13 avec Android 12

La Xiaomi Pad 5, la première tablette du fabricant chinois depuis de nombreuses années, s’apprête à recevoir une mise à jour majeure. Xiaomi va bientôt déployer la nouvelle version de sa surcouche MIUI 13, basée sur Android 12.

La Xiaomi Pad 5 a été dévoilée à la fin de l’année dernière sous MIUI 12.5 et Android 11, mais Xiaomi s’apprête désormais à mettre à jour sa tablette vers la nouvelle version d’Android. Xiaomi a officiellement annoncé au leaker @xiaomiui que ses appareils vont bientôt recevoir une nouvelle version majeure d’Android.

« En raison de la mise à niveau de la version majeure d'Android, Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G, Mi Pad 5 Pro, Mi Pad 5 suspendront la diffusion de la version bêta interne à partir du 7 février 2022. Merci de votre compréhension ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que la version stable d'Android 12 s'apprête à être déployée, et celle-ci le sera probablement à l'occasion de la sortie de MIUI 13. Pour rappel, Xiaomi avait lancé trois versions de sa tablette abordable en Chine, mais seul un modèle était arrivé en France il y a quelques mois : la Xiaomi Pad 5.

Quelles caractéristiques techniques pour la Xiaomi Pad 5 ?

Comme nous l’avions vu dans notre test, la Xiaomi Pad 5 a beaucoup de forces et très peu de faiblesses. Elle est propulsée par un processeur Snapdragon 860, et alimentée par une batterie de 8720 mAh. On retrouve à l’avant un écran LCD IPS QHD+ (2560 x 1600 pixels) de 11 pouces. Côté photo, la tablette mise sur un capteur unique de 13,1 MP à l’arrière, ainsi que sur un capteur selfie de 8 MP à l’avant.

La tablette devrait donc bientôt recevoir MIUI 13 basée sur Android 12. Actuellement, les builds de MIUI 13 déployées en Europe sont toujours basées sur Android 11. On espère qu’il ne s’agira pas de la version Android 12 classique, mais bien le nouvel OS Android 12L que Google avait dévoilé il y a quelques mois. Cette version spéciale pour les tablettes inclut un ensemble de fonctionnalités adaptées aux grands écrans. De plus, elle rend compatible un bon nombre d'applications qui avaient du mal à s'afficher correctement sur les tablettes. Pour rappel, la tablette est en vente à partir de 399,90 euros en version 128 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive.

Source : xiaomiui