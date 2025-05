Cette vidéo de l’intérieur du SUV YU7 de Xiaomi nous dévoile un poste de conduite digne d’un film de science-fiction

Le constructeur chinois Xiaomi s’apprête à lever le voile sur son nouveau SUV électrique haut de gamme. Quelques heures avant sa présentation officielle, une vidéo dévoile un élément étonnant de son habitacle. Le design de son intérieur réserve une surprise inédite.

Xiaomi ne se limite plus aux smartphones ou aux objets connectés. La marque a officiellement fait son entrée dans l’industrie automobile avec la SU7, une berline électrique qui a marqué les esprits en Chine. Désormais, elle prépare le lancement du YU7, un SUV haut de gamme qui vient compléter sa jeune gamme de véhicules 100 % électriques.

À la veille de sa présentation, le PDG de l’entreprise, Lei Jun, a révélé de nouveaux détails sur ce modèle très attendu. Selon lui, le YU7 a été conçu pour offrir un équilibre entre puissance, autonomie et technologies embarquées. Prévu pour être dévoilé ce 22 mai 2025, ce SUV se positionne comme un rival direct des références du marché. Et à mesure que sa présentation approche, Xiaomi enchaîne les révélations pour maintenir l’intérêt autour de son véhicule.

Xiaomi intègre un écran « HyperVision » sur toute la planche de bord du YU7

À la veille de sa présentation officielle, Xiaomi vient de publier un court teaser vidéo de 16 secondes sur le réseau social Weibo. On y découvre brièvement l’intérieur du YU7, avec une caractéristique frappante : un écran horizontal qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord. Ce système, baptisé « HyperVision », est décrit par la marque comme un dispositif visuel panoramique. Le constructeur le présente comme une nouvelle manière d’afficher les informations de conduite, en promettant une interface intuitive et immersive.

La marque précise que cet affichage est intégré sous le pare-brise et couvre toute la planche de bord, ce qui en fait un élément central du design intérieur. Le rendu donne une impression de continuité et de fluidité, avec des visuels qui semblent flotter sur cette partie du YU&. Xiaomi ajoute que le système offre une vision « céleste » censée repousser les limites de l’imagination. Tous les détails sur cette technologie et le reste du véhicule seront dévoilés lors de l’événement prévu le 22 mai à 13 heures, heure de Paris.